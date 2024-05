El nuevo tráiler de la segunda temporada de "House of the Dragon": cuándo se estrena

HBO dio a conocer un nuevo tráiler de la segunda temporada de “House of the Dragon”, la serie que transcurre unos 200 años antes de los sucesos de “Game of Thrones”.

Una historia épica llena de drama, acción y personajes complejos que explora los temas del poder, la ambición y la traición.

La primera temporada de "House of the Dragon", que se estrenó en 2022 se desarrolla 200 años antes de los eventos de "Game of Thrones" y narra la historia de la Casa Targaryen, en el apogeo de su poder, cuando aún reinan sobre Westeros con sus 17 dragones.

La trama principal gira en torno a dos eventos:

La sucesión al trono. El rey Viserys I Targaryen, debilitado por la enfermedad, debe decidir quién será su heredero: su hija primogénita Rhaenyra, o su hermano menor Daemon, quien también ambiciona el trono. Esta decisión dividirá a la familia y al reino, sentando las bases para la futura guerra civil.

El nacimiento de Aegon II Targaryen: El nacimiento del hijo varón de Viserys, Aegon, complica aún más la situación, ya que algunos cuestionan el derecho de Rhaenyra al trono al haber nacido un heredero varón. Esto intensifica la rivalidad entre Rhaenyra y Aegon, y sus partidarios comienzan a posicionarse para el futuro conflicto.

La primera temporada de "House of the Dragon" termina con un final impactante que deja a los espectadores con ganas de más. Se espera que la segunda temporada explore las consecuencias de este final y desarrolle aún más la historia de la Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrentará a la Casa Targaryen contra sí misma.

Cuándo se estrena y dónde ver “House of the Dragon”

“House of the Dragon” se estrena el próximo 16 de junio, y se podrá ver por la señal de cable HBO y por la plataforma Max.