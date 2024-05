En La Armonía, Sansinena y Santamarina quedaron a mano y fue lo más justo

En un partido parejo, de trámite chato y con algunos altibajos, Sansinena empató sin goles ante Santamarina de Tandil, en cancha de La Armonía, por la novena fecha del Torneo Federal A.

La igualdad terminó siendo lo más justo esta tarde en el Hermanos Francani, donde se vio un partido de bajo vuelo, con muchas imprecisiones, y con chances por los dos lados.

Si bien la faltó el gol, ambos tuvieron sus posibilidades -pocas- para abrir el marcador y llevarse algo más.

Al el elenco de General Cerri, que sumó su tercera parda consecutiva y la segunda desde que asumió Mauro Brunelli, le costó hacer pie en el comienzo del cotejo, no lograba asociarse ni ser preciso.

Cuando busca en largo perdía rápido y Giovanoni no podía generar juego jugando de espaldas y, cuando busca en el juego corto, no encontraba asociaciones ni ganar metros con una sucesión de pases o con un envío que rompiera líneas. Se lo veía atado, nada le fluía.

Giovanoni le tira el físico a Sansoni

Todo lo contrario sucedía con el equipo tandilense, que lejos de brillar, se sentía y mostraba mucho más cómodo, ganando los duelos individuales y manejando con más espacios la pelota cuando la tenía y recuperándola rápido cuando la perdía.

Además, ese buen pasaje también pudo plasmarlo en chances de peligro porque primero lo tuvo Joaquín Jara (a los 7 minutos), con el arco a su merced desde el punto penal pero definió desviado.

Y a los 20 fue De La Vega el que remató cruzado de media vuelta entrando en diagonal al área chica, pero su remate se fue por arriba del horizontal defendido por Lucas Partal.

Montini intenta ganar por afuera.

No obstante, de a poco Sansinena fue entrando en el ritmo de partido, empezó a encontrar la pelota y pese a no mostrar su mejor versión se adelantó en la cancha y empezó a inquietar con la movilidad de Parra partiendo desde la derecha y haciendo tándem con Taverna y Duran creciendo mientras se mostraba por todo el frente de ataque.

Justamente de esa manera llegó la más clara en la primera mitada para el Tripero, con una trepada por la derecha del capitán y un centro que recibió Duran entrando de frente por el medio del área grande.

El habilidoso "10" aprovechó un mal cálculo de Romat y recibió orientado perfecto para rematar la faena con un golazo, pero su remate se fue por la nubes y el de Cerri dejó pasar su primera chance clara de riesgo.

Ojeda, de cinco o de central, siempre intenta salir jugando.

En el complemento Brunelli movió el banco y también cambió la disposición táctica del equipo y a la visita le costó encontrarle la vuelta a la nueva fórmula.

El DT mandó a Sarmiento por Escudero y corrió de la zaga al mediocampo a Ojeda, un central con sobradas condiciones técnicas para plantarse en la línea de volantes.

Además, cerró un poco a Parra y Achares por el centro y plantó a Duran bien por la derecha, con el uruguayo Giovanoni de punta de lanza y Medina de carrilero izquierdo.

Mauro Brunelli, en su primer partido como local siendo el DT principal.

Con esa receta y aprovechando el efecto sorpresa tuvo la más clara de la tarde: con Duran apilando gente por derecha y centrando atrás para la llegada de Medina, quien obligó a a Mazza a revolcarse sobre su derecha para enviar la pelota al córner.

Y a los pocos minutos fue el propio Duran el que otra vez definió por arriba desde el corazón del área, tras un centro de Parra y un pase de Sarmiento sin tocar la pelota, dejándola pasar por entre sus piernas.

Después de esa ráfaga, le costó volver a ser profundo al albirrojo que se enredó en el contexto de un juego en el que todo se volvió muy cortado, con pausas repetitivas por los cambios y las faltas.

Todo transcurrió durante casi media hora por una meseta de intrascendencia, que atentaba contra el espectaculo y no hacía nada para disimular la gris y fría tarde bahiense.

Reynoso gana de arriba ante De La Vega.

No obstante, ya sin formas, con cansancio y algo de desprolijidad ninguno de los dos equipos se conformó ni se enamoró del empate y siguieron yendo a buscar una victoria que parecía lejana pero que, al mismo tiempo, seguía ahí al alcance de la mano.

El dueño de casa intentó por las bandas con el ingreso de Montini pero careció de claridad e ideas en los metros finales como para volver a inquietar a Mazza.

Por su parte la visita, buscó con algunas transiciones rápidas tratando de agarrar mal parada a la defensa y tuvo su chance final con un gran remate del ingresado Quimey Marín, quien probó desde lejos ya los 37 minutos reventó el travesaño de Partal. ¡Clank!

El cierre transcurrió en la intrascendencia y finalmente Sansinena y Santamarina quedaron a mano en La Armonía. Y estuvo bien...

Dos viejos conocidos

Los entrenadores Darío Bonjour y Marco González siguieron de cerca las alternativas del partido en cancha de La Armonía.

Marco González, recientemente despedido de Rincón de Los Sauces, comentó el partido para "La Gloria o Devoto".

Bonjour presente en La Armonía.

La síntesis

Sansinena (0)



Partal 6



Taverna 5

Ojeda 7

Reynoso 6

Isuardi 5



Parra (c) 6

Escudero 5

Achares 5

Medina 6



Duran 6

Giovanoni 5



DT. Mauro Brunelli



Santamarina (0)



Mazza 7



L. Domínguez 5

Romat 6

A. Jara (C) 6

R. Martínez 5



Igartúa 7



J. Jara 5

Galabert 5

Sansoni 6



Michel 5



De La Vega 5



DT. Duilio Botella



PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.



Cambios. 45m. Sarmiento (6) por Escudero, 60m. Montini por Isuardi y 84m. Cuello y Copetti por Parra y Achares, en Sansinena; 55m. Tus y Marín por J. Jara y Galabert, 65m. Ola y Doñate por Michel y De La Vega y 70m. Palmieri por Romat, en Santamarina.



Amonestados. Ojeda (89m.), en Sansinena; Michel (15m.) y Ola (89m.), en Santamarina.



Árbitro. Matías Billone Carpio (6).



Cancha. La Armonía (regular).