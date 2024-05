"Estoy acostumbrado a que me digan que soy el Ginóbili malo", bromeó Franco

Los cuartos de final del torneo de Primera en el básquetbol local tuvieron continuidad anoche, con los triunfos, repetidos, de Bahiense del Norte, Leandro N. Alem y Liniers.

"El 2-0 te tranquiliza un poco más, porque ahora vamos de local y con la posibilidad de definirlo. Nos sentimos muy cómodos en nuestra cancha", avisó Franco Ginóbili, una de las piezas importantes del tricolor.

El tirador, que anoche metió 4 de 8 en triples, sobre un global de 16-37, dialogó en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"El Colo (Navallo) me da mucha confianza y me ayuda mucho. No me juegan en contra estas instancias porque soy bastante de tirar. Y ayer metimos bastante", destacó.

Franco admitió que tiene más cercanía con los chicos del plantel, también contó cómo la lleva con el apellido y hasta se animó a armar el podio de "mejor jugador" incluyendo a su papá Leandro, su tío Sebastián y él. Obviamente Manu quedó afuera.

"Estoy acostumbrado a que me digan que soy el Ginóbili malo", dijo entre risas.

