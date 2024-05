“Si me falta el respeto, me levanto y me voy”: cruce entre Daer y un senador de LLA

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, y el senador Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza registraron un tenso cruce en el marco del plenario de comisiones que debate la Ley Bases en la Cámara. En el contexto de la convocatoria a distintos especialistas para discutir la iniciativa del Gobierno, el representante jujeño cuestionó la actitud del sindicalismo, lo que generó un ida y vuelta con Daer.

“Entre 2019 y 2023, la inflación aumentó cuatro veces: pasó del 53% al 211%. Y la pobreza subió siete puntos. En ese mismo período, el salario perdió contra la inflación 39 puntos reales. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos?”, apuntó Atauche.

A su vez, agregó: “A nosotros nos hicieron un paro a los 45 días y otro a los cinco meses. Quisera saber dónde estaban”. Frente al careo que se vivió en el contrapunto parlamentario, la respuesta enérgica de Daer no se hizo esperar.

“No voy a aceptar que me falten el respeto. Eso de ‘¿dónde estaban escondidos?’ me parece que es una falta de respeto. Si me falta el respeto, me levanto y me voy”, argumentó el secretario general de la CGT.

Además, Daer le contestó entre gritos al legislador: “Lo que usted habla de la caída de los últimos cuatro años, la tuvimos en tres meses”. Esto generó la rápida reacción del presidente del bloque de La Libertad Avanza, quien retrucó: “¿Estaban bien las cosas? ¿Esta indignación selectiva les agarró ahora? Los veo muy indignados y durante los últimos cuatro años no estuvieron así”.

A continuación, el dirigente sindical recalcó: “Nadie está indignado, la huelga es un ejercicio de la democracia. No se ponga nervioso, senador. Mi organización sindical hizo 45 días de protesta durante la pandemia. Usted estaba en Jujuy, se ve que no veía televisión. En la puja distributiva, hubo paros de un montón de actividades, entre ellas, la mía, más de una vez”.

Asimismo, explicó: “La CGT discute políticas, porque estamos en contra de la pérdida de derechos o la agresión que significan estos proyectos de ley. ¿Usted no cree que, habiendo empezado el Gobierno con un DNU que iba sobre cuatro pilares en su capítulo laboral, no tenemos derecho a hacer una medida de fuerza?”.

Manteniendo el tono de la acalorada discusión, el dirigente gremial describió que los paros no se hicieron durante la gestión de Alberto Fernández porque “no hubo ningún proyecto de ley ni decreto que tuviese una agresión sobre el derecho de los trabajadores. Si no quiere, no la va a entender nunca”.

“La CGT es pluralista, no tiene una identificación partidaria. Mayoritariamente, los trabajadores organizados y los sindicatos son peronistas, pero también hay radicales, socialistas, comunistas, algunos del PRO y debe haber también de La Libertad Avanza. Para nosotros, el mejor proyecto de desarrollo del país era el que encarnaba Sergio Massa y advertimos lo que iba a pasar si no ganaba y sus consecuencias”, concluyó Héctor Daer.

En el mismo sentido, la senadora formoseña, Anabel Fernández Sagasti habló en defensa del referente de la CGT: “La falta de respeto a invitados, porque piensan distinto, no es algo que sea habitual en esa casa. Vinieron los funcionarios del Gobierno, que dijeron barbaridades, y nadie les faltó el respeto. La pregunta (de Ezequiel Atauche) fue de mala educación. Desde Unión por la Patria no vamos a permitir que a nuestros invitados les falten el respeto. Si están tan interesado por el supuesto desastre que dejamos en el país, póngase a trabajar, porque no han presentado ni un proyecto en esta Cámara. De senadores no trabajan”.



Ley Bases y el paquete fiscal

Este lunes continuaba el debate y se esperan cambios que podrían derivar en su regreso a Diputados. Para la jornada de hoy, que comenzó a las 15, están anotados 46 expositores que reclamaron en su gran mayoría el kirchnerismo y opositores “dialoguistas” que, durante la semana pasada, lograron romper la defensa del Ejecutivo. (con información de Infobae)