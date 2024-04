Mientras el peronismo dirime sus diferencias internas, una de sus voces más críticas estos últimos años decidió tomarse un momento de distención y bailar de manera desenfrenada una reconocida canción de los ‘80 en un programa de streaming. Sus movimientos de cadera y el agite de sus brazos se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El protagonista de esta historia es el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien este miércoles participó de Hay Algo Ahí (HAA), el programa que conducen Tomás Rebord y Juan Ruffo en el canal de streaming Blender.

Si bien el estilo del espacio aborda temas políticos pero de forma distendida, el senador bonaerense mantuvo a lo largo de los 40 minutos que duró la entrevista la mesura a la hora de abordar temas coyunturales tanto del país como de la reestructuración del peronismo. Sin embargo, al final de la conversación, comenzó a gestarse la particular escena.

Al ser interrogado por sus gustos musicales, dijo que escucha "folclore, tango y marchas". Y resaltó que le "encanta" la música electrónica. "Me gustaba bailarla mucho, se sentía el ritmo pumba, pumba, pumba, me gustaba el pumba pumba", acotó sorprendiendo a los entrevistadores.

Fue en ese momento que Ruffo lo retó a bailar música electrónica. "Un tanguito", respondió bajándose de la invitación. Finalmente negociaron "algo ochentoso" y comenzó a sonar de fondo A Little Respect, un hit ochentoso de Erasure. Berni se destapó: "Es un clásico", expresó contento mientras los conductores de HAA lo invitaron a bailar.

El exencargado de la seguridad provincial no lo dudó, se levantó de su silla y comenzó a tirar unos pasos junto a Rebord y Ruffo. Terminaron los tres abrazados.

Nadie hubiera imaginado este final cuando media hora antes analizó el "ejercicio" de Javier Milei al frente del Gobierno Nacional y destacó que ve que el presidente "tiene autoridad, principios, convicción, huevo y va al frente". No obstante, dejó en claro que no está de acuerdo con el rumbo que está tomando: "Si hay algo que aprendí como soldado es que aquél que se ríe o subestima a su adversario comete un gran error".

"Milei es un tipo inteligente, algunos lo tomaban como un pelotudo pero es instruido en su área, tiene convicciones, va al frente y comparto que 'a los traidores nada...'". "Ojalá tuviéramos muchos dirigentes en nuestro espacio con esas cualidades personales", acotó.

En ese sentido, señaló que aquellos que piensan que la gestión libertaria no llega a culminar su mandato "no entienden nada". "Ahí es donde me revela la falta de peronismo en los espacios donde discutimos esas cosas; el peronismo se revela ante las injusticias, me parece que especular con que esto se caiga o le vaya mal es una estupidez. El peronismo es lo suficientemente inteligente y tiene los cuadros, además de la experiencia y la doctrina, para poner a este país de pie. Nosotros seremos gobierno, no cuando se caiga este presidente sino cuando la sociedad nos diga que somos serios y estén convencidos que es el camino", desarrolló Berni. "Nuestra responsabilidad es prepararnos para gobernar y ser una opción creíble, confiable y atractiva para una sociedad que dejó de creer", planteó.

Consultado por la interna entre el peronismo y el kirchnerismo, que recrudeció estos últimos días con las intervenciones de Andrés Larroque, manifestó que no está de acuerdo con lo que dijo "el cuervo": "No se puede arrastrar al gobernador a una interna mezquina de ver si son tres ñatos los que escriben en el chat porque por ahí a él lo dejaron afuera".

"Intentar generar una interna entre Cristina y Axel me parece una estupidez supina. Al gobernador hay que cuidarlo, reeligió con 20 puntos por encima del segundo, tenemos la obligación de cuidarlo y no arrastrarlo a una interna donde a veces se juegan intereses personales que nada tiene que ver con una mirada colectiva del peronismo", criticó defendiendo a Kicillof.

"Que cada uno se haga cargo de lo que dice", continuó apuntando hacia otros dirigentes que hablaron los últimos días: "Es una interna estúpida entre dos o tres personas".

"El peronismo tiene que correrse del pejotismo. Nosotros necesitamos reconstruir la representación de las grandes mayorías y, para eso, hay que abrazarse nuevamente a su doctrina", expresó y llamó a discutir las diferencias. "Lo peor que le pasó al peronismo últimamente es que se impregnó de especulación. ¿Desde cuándo el peronismo es especulación? Evita nos enseñó que el peronismo será revolucionario o no será nada. ¿Desde cuándo vamos a estar especulando con el dolor de la gente, con los que la están pasando mal, esperando que el gobierno se caiga? El peronismo tiene que ponerse de pie y explicar cómo vamos a reconstruir el desastre que va a dejar este gobierno", fustigó hacia su fuerza.

Al senador bonaerense le preguntaron también si alguna vez se peleó a piñas con Máximo Kirchner, algo que negó pero admitió haber "discutido acaloradamente una y mil veces". "Somos dos personas apasionadas y cuando discutimos lo hacemos vehementemente, me parece una pavada la pregunta", remarcó.

Consultado por quien conduce actualmente al peronismo, Berni no titubeó: "Cristina, siempre". (Infobae)