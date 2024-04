El increíble récord de Mastantuono en River y la frase de Demichelis: "No lo confundamos"

River Plate venció anoche a Libertad de Paraguay por 2 a 1 con gol de Franco Mastantuono, quien se transformó en el futbolista más joven en la historia de club en anotar por Copa Libertadores.

El pibe saltó desde el banco y anotó el tanto del triunfo a los 81 minutos, con apenas 16 años y 254 días superando a Javier Saviola, quien había marcado con 17 años y 75 días.

Tras el encuentro, el entrenador Martín Demichelis, tuvo un pedido particular: "No lo confundamos, tiene que seguir aprendiendo. Estuvo muy errático. Y no es una crítica, hablo desde la honestidad y el análisis que hago en el fútbol”.

Además señaló: “Seguramente mañana todos los medios invadan de noticias de que es el jugador más joven en hacer un gol en la historia de la Copa Libertadores con River".