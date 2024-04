River avanzó por el regreso del bahiense Germán Pezzella

El objetivo máximo de River en la actual temporada es pelear por la Copa Libertadores y, si bien todavía debe clasificarse en un Grupo en el que este miércoles tendrá una parada difícil en Paraguay contra Libertad, ya piensa en reforzarse para los cruces decisivos.

Es por eso que avanzó por la vuelta del central bahiense y campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, Germán Pezzella, objetivo principal para el próximo mercado de pases que abrirá en junio.

La idea del Millonario es sumar jerarquía para reforzar el buen plantel que ya tiene a disposición el entrenador Martín Demichelis, y para el puesto de zaguero el apuntado es el jugador formado en Kilómetro 5 de nuestra ciudad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Germán renovó su contrato con Betis de España hasta 2026 pero bajó su cláusula de rescisión de 50 millones de euros a 4 millones. ¿Un guiño para su vuelta?

Lo cierto es que Leonardo Ponzio, integrante de la dirección deportiva riverplatense, viajó a España hace algunos días y compartió un asado con el zaguero de 32 años --capitán y figura del conjunto sevillano-- y su representante Darío Bombini (el mismo que tenía él). Sirvió de reunión para un primer acercamiento con la mira en su retorno a Núñez a mitad de año.

Luego de su participación en la Copa América a mitad año, lógicamente si integra la lista que defina Lionel Scaloni, la idea del defensor, junto a su familia, sería la de regresar a la Argentina e incluso, en la reunión con Ponzio, el presidente Jorge Brito dijo presente mediante una videollamada y le habría expresado algo así: "Tenés mi número, cuando te decidas a volver a River me llamás; el resto es un trámite".

En una entrevista con La Nación, hace dos meses, Pezzella declaró: "No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. Pero River es mucho más grande que yo, y no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me forme en River. Ojalá suceda".

Pezzella nació en Bahía Blanca, se formó en las Inferiores (categoría 1991) de Kilómetro Cinco y también pasó por Juventud Unida de Algarrobo y Olimpo. Se probó en River y quedó a los 15 años. Vivió en la pensión y estudió en el CARP.

Debutó con 20 años en 2011, por la Copa Argentina (1-0 ante Defensores de Belgrano), de la mano de Matías Almeyda. De allí en adelante, pese a que una rotura ligamentaria en 2012 lo tuvo varios meses afuera de las canchas, sumó 69 partidos y 5 goles.

En River, Pezzella ganó cinco títulos: el Final 2014 y la Copa Campeonato (con tanto suyo ante San Lorenzo), la Copa Sudamericana 2014 (otro festejo propio, ante Atlético Nacional), la Recopa 2014 y la Libertadores 2015. En esta última no estuvo en las semifinales ni la final, ya que Betis lo compró antes por €2.500.000.