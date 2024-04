La banda Toto anunció que se presenta en Argentina este año

La legendaria banda estadounidense Toto se presentará en Buenos Aires el próximo 22 de noviembre con un show en el Movistar Arena.

Los creadores de temas clásicos como África, I'll Be Over You, Rossana y Hold The Line, entre muchos más, se presentarán con un show único para celebrar su extensa trayectoria desde 1976.

Steve Lukather y Joseph Williams, también conocidos como The Dogz of Oz, estarán acompañados por Greg Phillinganes, Shannon Forrest, John Pierce, Warren Ham y Steve Maggiora, quienes completan la formación de Toto.

Durante la última década, Toto ha tenido un gran renacimiento en popularidad como pocas bandas en este momento de su carrera. Ninguna estadística individual muestra esto mejor que lograr el hito de más de 3.400 millones de reproducciones sólo en Spotify.

El total de reproducciones de las obras completas de la banda en todas las plataformas se acerca ahora a los cinco mil millones. Entre las grabaciones más escuchadas, África cuenta con más de mil millones de reproducciones sólo en Spotify. La canción fue recertificada por la RIAA 8X Platinum.

Desde sus inicios, la banda demostró ser versátil y única en su estilo. La agrupación fusiona elementos de rock, pop, funk, soul y jazz, lo que les permitió crear una identidad musical distintiva. A lo largo de los años, experimentaron con diferentes sonidos y estilos, lo que resultó en una discografía variada y rica en matices. (NA)