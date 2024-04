Pese a todo, siguen abriendo nuevos negocios en Bahía y presentan un novedoso proyecto céntrico

--Buen día Juan, ¿cómo va todo? ¿Ya te estás acomodando para ver al equipo europeo, lleno de figuras, contra el modesto club de mis amores?

--Cómo te gusta mufarnos, ¡por Dios! Y eso que ustedes tienen un Cavani encendido. Sinceramente pensé que me ibas a recibir de otra forma, pero veo que no cambiás más.

--Ja, ja, tranqui, pidamos los primeros cortados y arranquemos, ¿dale?

--Eso sí, sin vasito de agua, obviamente.

--Tenés razón, no paramos de sumar problemas en Bahía, ¡Mamita, qué meses! Contame algo del tema, vos que siempre seguiste de cerca este problemas con el agua.

--Primero hay que decir que desde que Bahía es Bahía tiene problemas con el agua, hubo algunas épocas mejores que otras, pero jamás se resolvió una cuestión que es básica para cualquier centro poblado.

--Es verdad, me acuerdo que algunas décadas atrás había que juntar agua en la bañera...

--Y respecto de tu consulta, resulta difícil ser original después de todo lo que se ha dicho estos días. Pero lo que queda en evidencia es la poca o nula influencia que ha tenido Bahía Blanca, durante las últimas décadas, en las decisiones que toma ABSA.

--¿Podés profundizar un poco más en esto? Me refiero a lo que pasó en los últimos años.

--Tras el fracaso de la obra del acueducto desde el río Colorado, que más allá de ser una opción acertada o no, terminó en un papelón, se suman ahora los parches anunciados ya hace casi tres años, muchos de ellos sin terminar, y se explicita crudamente, que nunca hubo una planificación a mediano y largo plazo en este tema tan sensible.

--¿Adónde querés llegar?

--A lo que ha venido señalando estos días un especialista de la talla del ingeniero Juan Carlos Schefer: solo con mirar lo que Aguas Cordobesas dispone para seguir entregando agua potable cada vez que hay floraciones de algas y con un embalse mucho más eutroficado que el nuestro, resulta inexplicable que a casi 40 años que aparecieron por primera vez las algas en el dique, sigamos penando por un recurso que, además, es esencial para el desarrollo de la ciudad.

--Es verdad, incluso más de un organismo ha venido mirando para otro lado...

--Claro, y a todo esto se le suma que el controlador ahora de ABSA, la Autoridad del Agua, que recibió las funciones del OCABA, vive en una anomia que resulta cada día más preocupante, porque pasa a ser corresponsable de lo que nos sucede.

--¿Y de acá al futuro?

--Mmm... ¿quién se anima a ser optimista con relación a la posibilidad de lograr una solución a corto plazo? ¿Conocés a algún especialista que no sea escéptico frente a todo esto? Cómo dijo el otro día el intendente a “La Nueva.”, en materia de infraestructura Bahía Blanca está detonada y habrá que trabajar mucho, entre todos los sectores, para ir revirtiendo esta situación.

--Bueno, paremos un poco con las pálidas y tirá algo positivo para terminar bien el domingo. ¿Me hacés ese favor?

--Dale, si querés tengo data de un lindo proyecto para construir un edificio de avanzada, con varios pisos sobre dos añosas construcciones, en pleno centro de la ciudad.

--Apaa... dale, me interesa. Pero no me vas a venir con el proyecto sobre el edificio del ex Hotel Sudamericano, que en su momento (1909), fue uno de los más lujosos del Continente, en Colón y Brown...

--Para nada. La idea fue presentada a la Muni por una desarrolladora que se llama Bureau Bahía S.A., e incluye a dos enormes casonas ubicadas en Soler y Las Heras.

--Sí, claro, las ubico, son hermosas.

--Bueno, como te contaba, la idea se desarrolla en siete plantas, respetando molduras, arcos, ornamentos y bajorrelieves, como se hace en las ciudades más destacadas del mundo. Obviamente, este proyecto requiere necesariamente, a partir de las limitaciones que la preservación del patrimonio arquitectónico impone, la formulación de algunas concesiones mínimas al Código de Planeamiento Urbano.

--¿Y qué me podés contar de las casas?

--No soy un especialista pero leí que son de líneas barrocas, es decir, un estilo caracterizado por ornamentos y elementos que buscaban establecer un sentido de dramaticidad en la fachada por el contraste de claro y oscuro. La propiedad sobre Las Heras parece tener una mezcla de Beaux Arts y Art Decó.

--Bueno, mejor dejemos esa cuestión de estilos en manos de nuestro amigo, el arquitecto Zingoni, ja, ja.

--Tenés razón, pero al margen del futuro que tendrá este proyecto, te digo que quien decide construir hoy en día realmente merece un premio.

--¿Por?

--Se ve que no tocás una pala ni por asomo. ¿Tenés idea de cómo subieron los precios? El otro día leí por ahí que algunas tapas de inodoro valen más que un pasaje en avión a Nueva York.

--¿Eh?

--Y si, es un caso más de la absurda realidad económica del país. Fijate en Mercado Libre, yo no lo podía creer y lo corroboré: hay precios que superan el millón de pesos (1.000 dólares) y otros que llegan a los 4 millones.

--¿Por una tapa de inodoro?

--Exacto, entrá y fíjate. Indudablemente ya no es necesario soñar con un auto BMW o un Audi, ahora las tapas de inodoro son objeto de culto en Argentina.

--Bueno, pará, pará, ya me comentarás algo del tema precios, pero seguí con las novedades comerciales. Decime que tenés data de alguna inauguración, eso sí que sería noticia hoy en día.

--Es verdad, en épocas de malaria, hablar de inauguraciones sale de lo común, pero siempre algo hay.

--Dale, te escucho.

--Ok, viste que ya hemos hablado hace tiempo de la guerra de las pizzerías Tomasito en Villa Mitre, sobre cómo surgieron El Auténtico Tomasito, en Falucho al 200, y por otro lado Tomasito, en calle Washington al 400.

--Sí claro, ¿pero y la novedad?

--Pará que ya llego, trata de dominar un poco la ansiedad, amigo. Ahora Tomasito se mudó de la sucursal del barrio Universitario a 14 de Julio 4200, frente al barrio Patagonia, donde funcionó una casa de hamburguesas.

--Buen dato, claro, allí hace bastante estuvo otra pizzería, Carola. Bueno, sigamos.

--Mmm... dejame ver... Ah, esta novedad también te puede interesar. Anotá, en la segunda cuadra de Zapiola, donde antes hubo una carnicería, ahora abrió una vinería/bodega con mucha personalidad.

--Ja, ja, qué fama me hacés, no parás de difamarme.

--Escuchá, tengo otra. Acaba de abrir una nueva sucursal de un comercio familiar que no para de crecer: Shopping Ciudad Mágica.

--¿A ver?

--Se trata de una firma que se dedica a la venta de artículos para el hogar, electrodomésticos, etc. Y que avanza a puro esfuerzo, a puro ovario como ellas dicen, porque son varias las mujeres que lo llevan adelante.

--Felicitaciones y la mejor de las suertes a todas ellas, pero no me dijiste dónde está la nueva sucursal.

--Tenés razón, está en Esmeralda 802, y se suma a las que ya funcionan en Jujuy al 2010, avenida Arias 2003 y 25 de Mayo al 500, en Punta Alta.

-- Bien. ¿Seguimos?

--Ok. Seguro te acordás de este tema, aunque ya hace tiempo te comenté que el enorme inmueble frente a la plaza de Villa Mitre, que perteneció a transportes Expreso Sudatlántico fue comprado por un comerciante en franco ascenso, el que tiene una cadena de locales de venta de electrodomésticos.

--Sí claro, me dijiste que la idea era hacer una especie de paseo peatonal, con locales comerciales, etc, que comunicará las calles Alberdi, Washington y Castelar.

--Exacto. Bueno, me dicen que las obras comenzarían en septiembre / octubre y que ya fueron adquiridas una vivienda sobre calle Washington, ya demolida, y otra sobre calle Castelar, en proceso de demolición.

--Tremenda inversión, ¿no?

--Y... desde ya te digo que se haría por etapas y revitalizaría todo ese sector. A propósito, según me contó mi amigo Ariel, frente a la plaza, sobre Washington, fue demolida una construcción donde supo funcionar una panadería y ahora están haciendo locales comerciales.

--Bien, veo que alrededor de la plaza se irán sumando nuevos emprendimientos comerciales.

--Ojalá porque esto le dará empuje al ensanchamiento de veredas en ese sector de La Villa.

--Impecable, y ya que estamos con el tema comercial, no sé si tenés algún panorama de precios, parece que está todo más calmo, ¿no?

--Sí, están más tranquilos, pero la gente no tiene plata y ya empieza a escasear el trabajo, hay menos changas, por darte un ejemplo.

--Bueno, tirá algún dato de los precios.

--Tengo algo del rubro supermercados.

--Perfecto. Avanti.

--Me dicen que cada vez hay más oferta y competencia. Algunos negocios, por ejemplo, sacan ofertas durante tres días con precios casi al costo para atraer clientes.

--¿Se nota un freno en los aumentos?

--Sí, de todas maneras siempre hay alguna nueva lista con algún incremento pequeño, y hay listas que ya van dos meses sin aumentos.

--¿Y en el caso de los lácteos?

--La empresa más importante del sector aumentó muy poco este mes, 4 o 5 por ciento, pero hay que recordar que como pasa todos los años, en esta época hay poca leche y los lácteos suben, es estacional. Por ejemplo, el queso cremoso viene sufriendo fuertes aumentos, pero en general, en todos los rubros, los precios están quietos y en algunos agregan plazos de pago.

--¿Y en cuanto a volúmenes de venta?

--Caen. Te digo más, no creo que haya negocio que mantenga sus volúmenes de venta de un mes para el otro. Sería un milagro.

--Mientras tanto el dólar blue sigue bajando.

--Y si, fíjate que el economista Juan Carlos de Pablo dijo que si seguimos así, como Argentina es el reino de la exageración, es posible que en poco tiempo volvamos a viajar a Miami y al “deme dos”, cuando hace tres meses Buenos Aires estaba inundada de uruguayos y Mendoza de chilenos, pero evidentemente el presidente no tiene apuro para mover el tipo de cambio.

--Parece que va levantando temperatura el conflicto con las universidades ¿no?

--Y si, el martes hay una marcha contra el ajuste dispuesto por la Nación y el no envío de fondos, mientras que el gobierno dice que irá a fondo con la idea de auditar el dinero de la gente que va a las universidades y que no estaría violando la autonomía de esas casas de altos estudios.

--Parece que hay sospechas de gastos indebidos en ciertas actividades que no concuerdan con un país donde el 70% de los niños y adolescentes son pobres, pero seguramente este no es el caso de las dos uniiversidades nacionales que funcionan en la ciudad..

--Tal cual. Che, no me dijiste nada aún sobre dos temas que generaron mucho ruido en la semana que pasó, me refiero al tema de la maestra golpeada por un alumno de 11 años en la Escuela Nº 25 y al aumento en la dieta de los senadores.

--Del primer tema qué puedo decirte, obviamente todo esto es síntoma del clima de violencia y de las situaciones terribles que sufren los pibes desde hace muchos años y del enorme desafío que significa ser docente y ejercer ese rol con responsabilidad, como entiendo que es este caso.

--¿Y en cuanto a las dietas?

--Sin palabras, me parece que muchos políticos siguen sin estar a la altura de lo que el país les reclama, no perciben la gravedad de la crisis o prefieren estar ajenos. Así que no creo que valga la pena detenernos en sus argumentaciones.

--Bueno, ¿vamos levantando campamento?

--Dale, nos vemos la semana que viene, José Luis, pero antes podrías jugarte y pagarle a Tito la cuenta. Fijate que hoy sólo pedimos una ronda de café, aprovechá.

--Ja, ja, tenés razón. Dale, hasta el próximo domingo.