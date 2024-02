Mientras los útiles no paran de subir, Bahía ya tiene organizado el regreso a clases

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

A 10 días de inicio del nuevo ciclo lectivo, las familias bahienses salen en busca de los útiles escolares para sus hijos: cuadernos, carpetas, blocks de hojas, lápices, lapiceras, gomas, plasticolas, tijeras, sacapuntas, cartucheras y mochilas aparecen en la lista de prioridades.

Sin embargo, el presupuesto para conseguirlos es cada vez más bajo; y los precios, cada vez más altos.

El viernes 1 de marzo vuelven los chicos a clases en nuestra ciudad y los padres empiezan a armar la mochila, comprar uniformes y todo lo que implica el gasto del retorno a los colegios, que en términos más técnicos se conoce como “canasta escolar”.

Este año alrededor de 64 mil alumnos acudirán a las aulas en nuestra ciudad, divididos en nivel inicial, primario y secundario de escuelas públicas y privadas.

Según datos oficiales, en establecimientos públicos y privados la matrícula en nuestra ciudad comprende casi 13 mil alumnos de Jardín de Infantes; cerca de 29.000 de nivel primario y poco más de 22 mil de secundario.

Con la alta inflación que se registró en diciembre y enero, a la mayoría de las familias les preocupa los precios que encontrarán.

"En la canasta escolar se verá reflejado el salto de la inflación de diciembre, enero y febrero porque son elementos que durante los meses previos la gente no fue a comprar", explicó Hernán Lechter, director del Centro de Economía Política (CEPA).

En primera persona

“Los aumentos rondan entre el 250 y el 300% de un año a otro. Hay algunas cosas que se incrementaron un poco menos y otras bastante más”, explicó Horacio Rueda, propietario de un comercio en Lainez al 2.900.

Y amplió: “Por ejemplo, un artículo que se vende mucho, como es el repuesto Exito de 480 hojas pasó de 3.990 a principio de 2023 a casi 20.000 pesos ahora. La voligoma salía 220 y hoy está 1.100. Los incrementos son mes a mes y rondan entre el 20 y el 30%. Por eso, para muchos comerciantes, fue importante stockearse, pero no todos pudieron”.

Simultáneamente, percibe una merma en el promedio de compras.

“Compran lo indispensable y lo que no pueden usar del año pasado, como por ejemplo los cuadernos. La verdad es que las ventas bajaron muchísimo”.

En la misma línea Verónica, la encargada de una tradicional librería, ubicada en el microcentro bahiense.

"La gente viene alborotada a buscar precios. Se consulta mucho por las hojas de colegio y las mochilas, y se llevan sólo lo justo y lo necesario. Los aumentos fueron de más del doble en comparación con el año pasado", afirmó.

Y le dio la razón a quienes adelantaron las compras, ya que —pronostica— en “los próximos días los precios van a volver a aumentar".

Asegura que las familias se informan sobre descuentos y planifican las compras para aprovechar ofertas y beneficios. Las compras en línea son muy valoradas porque les permiten comparar precios, administrar el tiempo y reducir gastos impulsivos.

En ese local se encontraba Agustina, mamá de Joaquín, quien pasó a quinto grado en la Escuela 67.

“Antes siempre compraba sobre la hora. Pero con lo que aumenta todo mes a mes, se complica. Ya compré en diciembre una parte y ahora lo que me quedaba. A esta altura no miro la calidad, salvo con las hojas. Si uno no busca algo más resistente se hacen bolsa enseguida", detalló.

La mayoría de las librerías bahienses cuenta con varias opciones acordes al bolsillo de cada familia con canastas que van desde los 50 mil pesos hasta algunas superando los 130 mil pesos.

Otra curiosidad que han percibido es un cambio de hábitos, por ejemplo con compras de mochilas o cartucheras que fueron entregadas a sus hijos en el árbol de Navidad o con los Reyes Magos.

“En diciembre vendimos un poco más de lo habitual. Y se notó que, como una forma de ahorro, regalaron ese tipo de cosas en las fiestas”, dijo Rueda.

Muchos padres optan por reutilizar o reciclar útiles, como una manera de ahorrar.

“Porque no hay que olvidar después tenemos que sumar los libros que pide cada maestra”, agregó otra mamá.

Curiosamente se percibió un estancamiento en el precio de los artículos importados de la denominada canasta “tecnológica”.

“Si comparamos los precios a valor dólar, han bajado. Por ejemplo, un mousse el año pasado salía 10 dólares y ahora está a poco más de 5. Eso coincidió con la equiparación del dólar oficial al blue”, señaló Claudia Carreño, propietaria de Holding Bahía, ubicado en General Paz y Soler.

Muchas familias esperan recibir la ayuda escolar de los gremios y, a partir de allí, reforzar con útiles puntuales.

"El kit que entregamos a los afiliados cuentan con los elementos indispensables para el cole. Se cubre la necesidad básica, con un conjunto de piezas importante. Nos ha tocado entregar hasta 7 kits por familia, lo que significa un gran aporte para aliviar el bolsillo, habida cuenta los costos actuales”, contó Alejandra Araya, secretaria de Acción Social de la AEC, el gremio que entrega cerca de 7.000 canastas escolares por año.

En busca de precios

“La Nueva” realizó un recorrido por distintas librerías de la ciudad para tener un parámetro de precios, que obviamente va variando semana a semana por la inflación:

--Mochilas: (para colgar) ronda los $ 30.000, dependiendo de marca, calidad y diseño. Sin embargo, hay algunas más baratas. Se pueden conseguir por unos $ 20.000. Aquellas con carrito para evitar poner peso en las espaldas, arrancan en $ 69.000 y pueden llegar hasta más de $ 100.000.

--Cartuchera: Puede costar unos $ 5.000 en el caso del formato necessaire, por ejemplo (un bolsito con cierre), pero las hay por hasta unos $ 18.000. Y, en el caso de una desplegable tipo canopla con más espacio o de dos o tres pisos, puede llegar a valer unos $ 25.000 y claro que las hay más caras.

--Lápices: Una caja de 60 lápices de colores se consigue desde $ 8.000, una marca más económica, de 24 colores, anda en casi $ 6.900, pero hay más chicas (de 12 unidades) por unos $ 1.200. Una caja de lápices negros puede costar $ 1.500 (por seis unidades), hay cajas de 12 por $ 2.000, pero también algunos se venden por unidad en alrededor de $ 1.500. Todo depende de la calidad que se busque.

--Goma de borrar: Pueden pedir desde $ 300, aunque conviene comprar de a muchas. Hay paquetes de 36 por $ 7.000 y también se venden seis por $ 1.500.

--Reglas: cuestan casi $ 900, pero hay algunas flexibles que son muy convenientes y se ofrecen por alrededor de $ 1.200. Muchos eligen esas porque no se rompen como las tradicionales de plástico. Y un set de geometría (regla, escuadra y transportador) se puede conseguir desde los $ 2.600.

--Pegamento: La plasticola o la voligoma se paga alrededor de unos $ 1.500 en el caso de las marcas premium, pero se puede conseguir alguna similar por menos dinero. Las transparentes rondan los $ 2.000 y en barra son más caras.

--Lapicera: hoy suele ser borrable para la escuela y se cobran alrededor de $ 1.500. Pero hay más baratas, como las tradicionales.

--Cuaderno y carpeta: los cuadernos rayados de 50 hojas de la marca más tradicional parten de los $ 3.500. Algunos colegios piden una medida especial con espiral para ciertos grados y esos se cobran desde los $ 6.000. Y los más grandes muchas veces tienen que llevar carpeta, que se consiguen por unos $ 2.800, en el caso de las tradicionales negras lisas, porque las hay mucho más costosas. Y las hojas rayadas se pagan desde $ 8.800 hasta $ 13.000.

Así, preparar todos los útiles para el colegio y los uniformes no baja de los $ 50.000, teniendo en cuenta solo lo básico que suelen incluir las listas escolares.

A eso, hay que sumarle el uniforme y, ni hablar de las zapatillas o zapatos, que pueden conseguirse desde $ 30.000 o más.

Otra aproximación

Según el relevamiento de precios elaborado por Focus Market para el Blog de Educación Financiera Naranja X, la canasta básica que incluye mochila estándar de tiras, 20 útiles indispensables y guardapolvo cuesta hoy $62.099 y experimentó un aumento de 251% respecto del año pasado.

Un combo más sofisticado que incluye mochila con carro, cartuchera de dos pisos, guardapolvo y 20 útiles vale $172.022, un 229% más que en el período previo. Dado que la inflación informada por el Indec en 2023 fue de 211,4%, el incremento interanual de todos los combos relevados por la consultora superó en varios puntos porcentuales el alza generalizada de precios.

Es importante tener en cuenta que dentro de la veintena de ítems relevados y en los extremos, los repuestos de hojas para dibujo alcanzaron incrementos superiores al 400%, mientras que la caja de crayones de 12 unidades aumentó un 162% en los últimos 12 meses.

Los uniformes y los libros son otra de las grandes preocupaciones de los padres. Según la consultora Focus Market, este año el valor de los guardapolvos arranca en $14.725 el tamaño más pequeño, mientras que un talle 18 cuesta $23.100, un 219% más que en 2023.

¿Cómo es la vuelta?

El miércoles pasado, tras los feriados de carnaval, los docentes iniciaron las actividades pedagógicas en todos los establecimientos educativos de la ciudad.

Precisamente, luego de la reunión del Consejo Federal de Educación en noviembre de 2023 y tras confirmarse los feriados nacionales y provinciales de este año, se definió el ciclo lectivo de todo el país.

Como ya se dijo, el inicio formal de clases está previsto para el viernes 1 de marzo, en todos los niveles y modalidades.

De acuerdo al cronograma oficial, el receso invernal se realizará entre el lunes 15 y el viernes 26 de julio.

“El cierre del ciclo lectivo se producirá el 20 de diciembre, por lo que se pretende alcanzar los 190 días de clases”, señaló Claudio Martini, titular de la Jefatura Regional de Educación N°22.

Las primeras provincias en empezar con las clases serán la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Fe: lo harán el lunes 26 de febrero.

Un día después seguirán las provincias de Catamarca y La Rioja, mientras que Santa Cruz lo hará el jueves 29. El viernes 1 de marzo será entonces el turno de las provincia de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán.

En tanto, Chaco, Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero empezarán el lunes 4 de marzo.

La restante, Río Negro, comenzará su ciclo lectivo el lunes 11 de marzo, completando de esa forma el inicio de clases en todo el país. En este caso contará con un período de intensificación entre el 14 y el 26 de febrero.

Con el fin de cumplir con los 190 días de clase, las jurisdicciones tendrán la posibilidad de extender el horario de clase o modificar el calendario escolar si hubiera alguna situación que impida llegar al objetivo y requiera tener más días de clase.

La primera provincia en terminar las clases será Santa Cruz, que cerrará su ciclo el martes 17 de diciembre, mientras que la seguirá Tucumán el 18. El 19 de diciembre terminará el ciclo lectivo en Chubut, San Luis y Salta.

La Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego terminarán el viernes 20 de diciembre.

¿Arrancan?

Los sindicatos docentes con representación nacional se mantienen en alerta por la demora en la discusión de paritarias, mientras que en distintas provincias comienzan a verse conflictos salariales.

Las gobernaciones anticipan que vienen cortes de recursos económicos para recomponer los sueldos de los maestros, una situación que se agrava porque los aportes que históricamente hacía el gobierno nacional ahora serán recortados.

Como todos los años, las negociaciones paritarias docentes se realizan en dos niveles: mientras que el gobierno nacional debe establecer el salario inicial (piso para todo el país), cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires realizan al mismo tiempo las paritarias locales, que definen el resto de la escala salarial y las condiciones de trabajo.

El panorama en los distritos es difícil, hay provincias que todavía no llamaron para iniciar las negociaciones y las que sí están planteando que no tienen suficientes recursos.

En la provincia de Buenos Aires, el titular de Educación, Alberto Sileoni, anticipó que existe “una amenaza clara de que algunos fondos que vienen de Nación puedan discontinuarse y eso es un peligro”.

El director general de Cultura y Educación de Axel Kicillof agregó que a pesar de la buena voluntad de la gobernación -que mantiene una paritaria abierta todo el año-, existe una complejidad nueva.

"Los dos primeros años de gobierno tuvimos otra complejidad, que tuvo que ver con la pandemia. Ahora es una complejidad política. Está clara la vocación de la provincia de que haya un Estado presente, buenos salarios que acompañen el ritmo inflacionario. Si después de 4 años en los que empezábamos las clases con normalidad, en este no podemos, no será porque cambió la voluntad del gobierno de la provincia sino porque cambió el contexto nacional”.