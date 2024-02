A los 13 años, murió el hijo de Alejandra Romero, la última novia de Rodrigo Bueno

La inesperada noticia del fallecimiento del hijo de Alejandra Romero, la última pareja que tuvo Rodrigo Bueno, conmocionó al pueblo de Villa Larca, en San Luis.

El hecho sucedió este viernes, cuando Jaziel, de 13 años, jugaba al fútbol con sus amigos. Según se supo, en medio del partido y de un momento al otro, el nene se desplomó en el suelo; aunque aún no se conocen los resultados de la autopsia, se indicó que se trató de una muerte súbita.

Ángel de Brito, al aire de LAM, dio a conocer el hecho y brindó detalles de lo ocurrido. “Hay una tragedia que ocurrió en San Luis y tiene que ver con Alejandra Romero, la ex del Potro Rodrigo. La hemos tenido en los programas muchas veces, re divertida, canta muy lindo, ha contado sus historias. Lamentablemente, su hijo de 13 años falleció hoy mientras jugaba un partido de fútbol en la provincia San Luis”, comenzó relatando el conductor.

“El nene se llamaba Jaziel, estaba jugando al fútbol como cualquier chico de su edad, se descompuso y falleció de esa manera. Están todos mandándole saludos por las redes sociales, fuera y todas las cosas que se dicen en estos momentos donde no hay palabras realmente. Toda su familia está muy impactada. Es terrible lo que ocurrió”, agregó.

Ante la triste noticia, cientos de seguidores de Alejandra Romero le dejaron mensajes en su cuenta de Instagram, a través de comentarios en una de las imágenes que había compartido junto con su hijo.

Romero estaba en pareja con el ‘Potro’ Rodrigo al momento del trágico accidente que terminó con la vida del cantante el 24 de junio del 2001.

Desde entonces, Alejandra siempre lo lleva en su corazón y tiene un gran tatuaje en su honor. "Nunca programo nada y vivo el minuto a minuto. Es la primera vez que un 24 de junio estoy en un programa. Antes no podía. Aprendí a llevar el dolor. Hoy puedo escuchar sus canciones con una sonrisa. Me hace bien escucharlo, además le escribo canciones. Rodrigo está muy presente en mi día a día”, expresó en 2019 en una entrevista.

Además, se refirió a las señales que recibe de su expareja: “Somos energía y él era una persona muy especial y poderosa. Solo alguien que tiene poderes logra algo como lo que logró Rodrigo. Hace unos años, y sobre todo cuando yo estaba mal, me pasaban cosas raras. Tenía un delfín que habíamos comprado en Bahamas y se movía solo. Lo mismo me pasaba con un reloj con láser, que se encendía solo. Todas cosas compradas con él. Al principio me angustiaba, era como una desesperación que me daba. Rodrigo hablaba mucho de la muerte, sabía que se iba a ir y decía que nos iba a asustar a los que nos quedáramos. Es cuestión de creer o reventar”. (Con información de La Nación)