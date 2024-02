Reclamos en el barrio Rivadavia porque no funciona el alumbrado público

Vecinos del barrio Rivadavia continúan con reclamos por la falta de alumbrado público. "Estamos así desde el 16 de diciembre y no nos dan ningún tipo de solución", contó hoy Silvia, una de las afectadas, a LU2.

De acuerdo a lo que contó la mujer, la situación se dio, al mismo tiempo, por las consecuencias del temporal y por los robos del cableado de la zona, en Darregueira al 1600.

Los afectados exigen una respuesta de las autoridades responsables de llevar a cabo las refacciones correspondientes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"En Edes nos dicen que no hay cables, que no llegan y que vayamos a la Municipalidad. Pero hicimos todos los reclamos y no nos dan ningún tipo de solución", contó otra de las vecinas, también llamada Silvia.

Además, denunciaron las situaciones de inseguridad que se produjeron a raíz de la falta de suministro de luz. "Esta calle es una boca de lobo a la noche. Nos preocupan los abuelos y los chicos", sostuvo.

"A la vuelta tenemos una escuela y estamos preocupados por ellos, que salen a las 11 de la noche. Uno de los vecinos deja prendida su luz a la noche pero con eso no hacemos nada", manifestó la vecina.

Ambas mujeres explicaron que, tras el temporal que azotó a Bahía el pasado 16 de diciembre, no esperaban una respuesta inmediata. Sin embargo, habiendo pasado dos meses, la situación se tornó insostenible y agotan los recursos para realizar su reclamo.

"Ahora estamos a oscuras y no sabemos qué pasa acá en el baldío. Tampoco queremos que vengan ya, queremos una contestación, parece que las palabras se las lleva el viento", dijo.

"Si roban el cable, esa no es una excusa. Si se llevan 30 metros del cable, ponelo", cerró.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, los vecinos trasladarán el reclamo a delegación de Villa Rosas.