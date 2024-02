Nicki Nicole confirmó que Peso Pluma le fue infiel: "Me enteré de la misma forma que ustedes"

La cantante argentina Nicki Nicole rompió el silencio y confirmó su separación de Peso Pluma. El cantante fue sorprendido al lado de una misteriosa mujer en un casino de Las Vegas, después del Super Bowl.

Luego de borrar todas las fotos que tenía al lado del jalisciense, la trapera subió una historia en la que confirmó su ruptura:

"El respeto, es parte necesaria del amor.

Lo que se ama, se respeta.

Lo que se respeta, se cuida.

Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...

Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy.

Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".

Al margen de su publicación, Peso Pluma todavía no se pronunció en la redes sociales.