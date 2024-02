Denuncian al trapero Dillom por el exabrupto contra Caputo en el Cosquín Rock

El abogado Jorge Monastersky denunció en las últimas horas en la justicia a Dylan León Masa, más conocido como Dillom, que ayer se presentó en la primera fecha del Cosquín Rock 2024 y pronunció la siguiente frase: “A (Luis) Caputo en la plaza lo tienen que matar”. Lo hizo durante una reversión de la canción Sr. Cobranza”, de la Las Manos de Filippi, pero que popularizó Bersuit Vergarabat.

“Los dichos del denunciado son de suma gravedad. No podemos seguir normalizando la anormalidad. La libertad de expresión tiene límites y son claros, la ley, la ilicitud, el tipo penal que entiendo que se configuró y debe ser investigado por el poder judicial”, sostiene el letrado en su escrito.

“Pareciera por diversos dichos que con claridad meridiana incitan a la violencia, estarían buscando que un particular atente contra la vida de un funcionario público”, con relación al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

La presentación del trapero generó revuelo entre el público y las redes sociales. Tal como lo indicaba la grilla del festival, el compositor se subió al escenario cerca de las 20, y a los pocos minutos sorprendió a su público al elegir el tema musical que se transformó en un himno en contra de las políticas encarnadas durante las dos gestiones que encabezó Carlos Menem en los años ‘90. Sin embargo, el verdadero estallido llegó cuando el músico decidió modificar uno de los versos originales para convertirlo en un mensaje hacia el titular de la cartera económica.

En la letra original de Sr. Cobranza se hace mención a la lucha social de Norma Plá, una mujer que agrupó a miles de jubilados para protestar todos los miércoles en la Plaza del Congreso, como forma de rechazar las medidas impulsadas por el exministro de Economía Domingo Cavallo. “Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar”, es la frase original.

A pesar de que la frase que dirigió a Caputo fue la que generó mayor polémica por el nivel de agresión en contra del funcionario público, lo cierto es que no fue la única, debido a que el artista también se refirió a los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad que ocurrieron en las inmediaciones del Congreso cuando se debatía la Ley Ómnibus, el proyecto de ley titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

“En el Congreso (reemplazó la palabra “selva”) se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos de argentinos (en lugar de “latino”), señaló el trapero acerca de las denuncias que surgieron de parte de los movimientos sociales que aseguraron haber sido agredidos, pese a que no habían cortado las calles de la zona, durante las manifestaciones.

Previo a este episodio, el artista urbano había sido criticado por no haber planteado su postura política al haber sido consultado sobre el balotaje presidencial entre Milei y el ex titular la cartera económica, Sergio Massa, quien representó a Unión por la Patria (UP). En esa oportunidad, las críticas surgieron después de que interpretara Nos siguen pegando abajo, de Charly García, en el Primavera Sound 2023, ya que la letra que plasmó el ídolo del rock suele ser relacionada con la detracción de García hacia la época de la última dictadura militar en la Argentina. (con información de Infobae)