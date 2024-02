Milei analizó con su gabinete la marcha del debate de la Ley Ómnibus en Diputados

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una nueva reunión de gabinete, en la que analizó puntualmente el tratamiento que tuvo ayer en el recinto de la Cámara de Diputados la ley "Bases", en una sesión especial en la que la iniciativa oficial sufrió algunas modificaciones y que se reanudará al mediodía.

La reunión se inició a las 8.35 y finalizó a las 9.30 en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, informaron a Télam fuentes oficiales.

Las fuentes añadieron que en el gabinete "se analizó" una posible reunión de Milei con gobernadores para abordar la situación fiscal Nación-provincias.

Participaron del encuentro la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y los ministros Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Russo (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), ️Sandra Pettovello (Capital Humano) y ️Luis Petri (Defensa).

También estuvieron presentes el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi.

Francos: "Vamos a generar un nuevo pacto sobre los recursos coparticipables"

Tras el encuentro, el ministro Francos aseguró que una vez "aprobado" el proyecto de ley "Bases", el Gobierno nacional se reunirá con los gobernadores "para generar un nuevo pacto fiscal sobre los recursos coparticipables", y reconoció que ante una norma de estas características, siempre se mantiene "conversaciones sobre artículos o aspectos que pueden modificarse o aclararse".

"El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron que no hay coparticipación del Impuesto PAIS. Cuando se resolvió sacar el capítulo fiscal de la ley 'Bases', le dijimos a los gobernadores que, una vez aprobado el proyecto, nos íbamos a reunir con ellos para generar un nuevo pacto sobre los recursos coparticipables", expresó Francos en declaraciones a Radio Mitre.

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo continuaba en conversación con legisladores y gobernadores, mientras se desarrolla el debate de este proyecto impulsado por el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados.

"Siempre que hay una ley de esta envergadura se mantienen conversaciones sobre cada artículo y aspectos que deben modificarse. Es natural que cada uno de los representantes quiera expresarse. No me preocupa que haya muchos oradores, quizás uno debería pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande", sostuvo el funcionario.

En esta línea, el ministro del Interior aseguró que "no es importante" cuántos artículos se sacaron de la ley sino "cuales son las normas más importantes".

"Lo importante es que la parte central de la ley le dé elementos al Presidente para poder gestionar esta crisis de forma mas rápida", aseveró. (Télam)