Se viene un superboliche en un sitio emblemático y el Caribe parece mucho más cerca

--Buen día, Juan. Qué veranito, ¿no?

--¡Uf! No nos da respiro y parece que seguirá varios días más.

--Bueno, pero por lo menos vos podés hacerte alguna de tus acostumbradas escapaditas a Monte.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Ponele, pero el otro día ni al lado del mar estaba fresco. Es más, el agua estaba más caliente que nunca.

--Sí, me dijeron lo mismo, no te refrescaba.

--Fijate que la boya FG10 del Conicet midió el jueves 26,2 grados, es decir, el agua estuvo a menos de dos grados de la temperatura del Mar Caribe.

--¿En serio?

--Sí, la boya estaba a 500 metros de la costa y marcó un nuevo récord. Te digo más, del retiro de ese equipo participó el exconcejal bahiense Rafa Morini.

--Encima sobre la costa, en la playa, debe haber sido aún mayor.

--No sé, pero fijate que el viernes en Punta Cana el agua estaba a 26,9 grados y en Miami a 25. Por eso nosotros nos quedamos acá.

--Ja, ja. Che, hablando de Monte, me dijeron que volvieron las innombrables.

--Efectivamente, no como en las mejores épocas, pero las aguavivas volvieron a decir presente. Esperemos que vengan algunos días de viento sur para que las medusas y sus filamentos vuelvan a ser sólo un mal recuerdo.

--Che, ¿y qué pasó con los cortes de luz y las fuertes críticas que disparó el intendente Hernán Arranz? Por lo que leí no dudó hoy en responsabilizar al responsable técnico de la Cooperativa Eléctrica de la localidad, ingeniero Jorge Gelos. Seguro vos algo más sabés.

--Lo que sé es que la falta de energía eléctrica y de agua son el tema en un balneario que ahora está explotado de gente. Más allá de la inversión que se hizo, pese a tener la tarifas pisadas en los últimos tres años, hubo algunas cuestiones técnicas que se manejaron mal y por eso sectores como Monte Hermoso del Este y Sauce Grande padecen la falta de energía. Insisto, me dicen que hubo algún error técnico serio y de ahí la bronca del jefe comunal.

--Encima en una quincena que está a tope.

--Sí, y hay malestar porque muchos de los que pagaron 60 y 70 mil pesos por una cabaña al ver que no tenían luz, aire y agua, cancelaban y se iban. A eso sumale roturas de heladeras y bombas de agua por problemas de tensión.

--No tengo dudas. Y las temperaturas muy elevadas durante varios días, si bien generan afluencia de turistas, hacen que el consumo energético sea terrible, exigiendo inversiones muy grandes para atender estos picos de la temporada.

--Por supuesto, son enormes pero necesarias porque el crecimiento de la localidad es imposible si los servicios no están acordes. Ahora se van a comprar 50 bombas y equipos electrógenos, además de la construcción de una cisterna adicional de 1 millón de litros, pero los recursos son exiguos.

--Decime. ¿Se nota la presencia de mucha gente que va a pasar el día?

--Sí, si vas por la ruta te vas a dar cuenta de ese movimiento, lo mismo sucede con Pehuen Co. Pero en Monte, como te dije el domingo pasado, la segunda quincena viene siendo muy buena, sobre todo después de los primeros quince días de enero donde hubo mucho turismo de propietarios. Ahora la ocupación roza el 100% y para este finde se espera un aluvión de gente.

--Pero los consumos siguen bajos.

--Sí claro, todo muy gasolero, y nadie aventura un mayor consumo per cápita, sino todo lo contrario.

--Bueno, por lo menos esa gente puede disfrutar y escapar un poco del horno que es Bahía estos días. Encima acá hay varios sectores sin agua.

--Con estas temperaturas no hay servicio que aguante, encima fijate que esta no es la etapa del verano históricamente más dura para ABSA porque normalmente muchos bahienses dejan la ciudad y la exigencia es menor. Sin embargo, el calor extremo hace que el agua no alcance

--Claro, acá entra a jugar un poco el tema de las temperaturas altísimas, pero por otro lado, también influye el hecho de que muchos de los que vacacionaban afuera, este año, producto de la crisis económica y de los gastos extras que les demandó el arreglo de propiedades tras el temporal, ahora decidieron quedarse en casa. Yo me anoto entre estos últimos.

--Bueno, no llores, José Luis: verde y agua no te faltan para pasar el verano.

--Es verdad, Juancho, pero tampoco me faltan mosquitos.

--Tenés razón: otra de las plagas del verano local.

--Por suerte el martes le toca a mi barrio en el cronograma de fumigación, así que esperemos que la cosa mejore porque realmente no se puede estar afuera. Te comen vivo, pero paremos un poco con el bajón.

--Dale, pidamos otro par de cortados.

--Hecho, pero vos comentame alguna de tus novedades comerciales de cada domingo. ¿Algo para destacar? ¿Alguna inauguración?

--Siempre algo hay.

--Bien, adelante entonces.

--Seguramente te acordarás que ya hace un tiempo cerró una cervecería top en la avenida Alem.

--Más de una...

--Sí, pero esta era oriunda de Mar de Plata.

--Por supuesto, me acuerdo: Antares.

--Bueno, pero ahora acaba de desembarcar, en ese lugar, otra firma marplatense, que llegó de la mano de bahienses.

--Buen dato, seguí.

--Esta tiene nombre de la tercera isla más grande del mundo, que incluye partes de Indonesia y Malasia.

--Bueno, pero cortá con la clase de geografía y andá al grano...

--Ok, este nuevo emprendimiento llega de la mano de Kevin Kalister y su hermano.

--Ah, sí, el influencer gastronómico de Bahía Food.

--Exacto. Abrieron el martes. Se trata de una cadena, con mucha onda, que tiene locales en Mar del Plata, Pinamar y CABA. Creo que la firma comenzó en 2016 y no paró de crecer, Bueno, ahora acaba de llegar a Bahía.

--Felicitaciones a los emprendedores y el mayor de los éxitos en este desafío. Siempre es bueno que la ciudad ofrezca nuevas alternativas.

--Por supuesto, ellos forman parte de una nueva generación de empresarios bahienses que van logrando cada vez mayor protagonismo y no dudan en invertir. Pero si me dejás te tiro una info que va a dar que hablar en los próximos meses.

--Apaa... metele entonces.

--Obviamente los dos hemos ido más de una vez a Toovak's, el boliche inaugurado por los hermanos Levantesi en calle Casanova, en octubre de 1968.

--Bueno, claro, pero no es necesario que des más datos, todo el mundo escuchó hablar de ese boliche que hizo historia en la noche bahiense. Son miles los que alguna vez pasaron por allí, y en pareja, obvio.

--Por supuesto, no te dejaban en zapatillas y mucho menos solo, tenías que hacerlo en pareja.

--Todo muy lindo, pero cortemos con la nostalgia y decime cuál es la novedad.

--Ok. Seguramente te acordarás que hace un par de años te vengo diciendo que ese tradicional espacio iba a estar vinculado con una nueva inversión del Tero Rabbione y su hijo Nano, sobre todo luego del cierre de Bronx en Fuerte Argentino. Bueno, ahora te puedo dar mayores detalles.

--¿A ver?

--Allí van a abrir Bronx, boliche bailable, y de hecho están trabajando en ese sentido, y en la esquina de Casanova y Fuerte Argentino harán lo propio con un lugar gastronómico similar a los que funcionan en la zona de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

--Qué buen dato, despejás una incógnita de hace mucho tiempo.

--Así es, y ese emprendimiento gastronómico estará abierto buena parte del día, ofreciendo distintas opciones.

--¿Alguna fecha?

--Mirá, la idea de los Rabbione es meterle de lleno luego de la temporada de Monte Hermoso, donde tienen varios locales muy exitosos, así que mayo podría ser una buena fecha.

--Estaremos expectantes entonces. ¿Qué más?

--Me dicen que una conocida firma con raíces locales y de Mayor Buratovich, dedicada desde 1996 a la elaboración de productos naturales como aceite de oliva, aceitunas, mermeladas, frutas en conserva, etc, compró un gran galpón en Don Bosco al 2700 para llevar la fabricación de sus habituales productos.

--¿Una empresa con casa central en Lavalle al 700 y que supo estar también en Ville Mitre, frente al Banco Provincia?

--Exacto José Luis: jamás traés una primicia, pero sabés de todo.

--Pará, tampoco es para que agredas, pero lo bueno es que te das cuenta que en mí tenés un interlocutor calificado, je, je.

--Ponele. Bueno, te sigo contando, parece que cuando empiecen con la fábrica de calle Don Bosco cerrarán la de calle Lavalle. La idea es sumar también 15 variedades de comida para congelar en esta primera etapa.

--¿Y en una segunda?

--Vender directamente comida congelada.

--Impecable, pero te cambio de tema.

--Dale, vos mandás.

--Bien. Raro que no me comentaste nada de los precios. ¿Qué pasó?

--Bueno, me habías pedido buenas noticias, por eso evité cualquier alusión al tema, pero ya que lo pedís te cuento que se siguen sucediendo cosas de no creer.

--¿Por?

--Y... fijate que un amigo fue el otro día a comprar un kilo arroz, marca Gallo, en Monte Hermoso, y vio que costaba 4.500 pesos, mientras que a pocos metros una carnicería vendía el kilo de tapita de nalga a 5.500 pesos. Una locura.

--Y sí... no hay relación. Al final la carne vuelve a aumentar ¿no?

--Correcto. Se prevé un 10/12 por ciento para esta semana.

--A propósito, ¿seguís metido en esos grupos de Whatsapp que intercambian información sobre precios, rebajas y descuentos con tarjetas de crédito?

--Sí claro, la data es muy útil, sobre todo en estos tiempos, donde se advierte un gran disparidad. Uno de esos grupos, que se llama “Comparando Precios” después de que el tema salió en el diario, a las pocas horas explotó en cantidad de miembros.

--Me imagino que todo lo que hace a valores debe ser muy dinámico.

--Claro, las rebajas no son eternas y de hecho hay que saber aprovecharlas, sin desviarte del objetivo porque lo que te ahorrás por un lado lo podés perder por el otro, sin contar el costo de combustible en muchos casos. Además, como te vengo diciendo, cada vez ponen más requisitos para poder acceder a las promociones y descuentos con tarjeta.

--Listo, basta por hoy, Juancho: zarpemos que ahora nos esperan algunas cuadras de caminata bajo el sol despiadado de enero.

--Dale, andá por la sombra pero antes intentá hacer llover un poco y hacete cargo de la cuenta.

--Ja, ja, chau, acá tenés también para la propina, nos vemos el próximo domingo.