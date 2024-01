Temporada 2024: la segunda quincena vuelve a ilusionar a Monte Hermoso

Monte Hermoso espera recibir durante este fin de semana un nuevo aluvión turístico, similar al de hace una semana, para terminar de dejar atrás el mal sabor de boca que dejó en empresarios y comerciantes del sector la pobre primera quincena del mes.

El sábado 20 y domingo 21 los niveles de ocupación rozaron el 100%. Con las condiciones climáticas que se esperan para estos días, en el balneario hay buenas expectativas de que lo ocurrido el fin de semana pasado se repita y acaso febrero arranque con aires de cambio.

El fin de semana pasado se dio la mayor afluencia de lo que va del verano, con una ocupación del 98%.

El secretario de Turismo del municipio, Franco Gentili, dijo a La Nueva. que la segunda quincena “mejoró mucho en cuanto a las expectativas que teníamos y el balance viene siendo muy positivo, sobre todo si se la compara con la primera quincena” (cuando la afluencia cayó entre un 20% y un 30% respecto de temporadas anteriores).

“La tercera semana de enero fue muy buena y el fin de semana del 20 y 21 de enero mucho mejor, con números de afluencia muy cercanos a los que vimos en veranos anteriores. Esta semana mantuvimos un buen promedio, y para este finde esperamos un aluvión”, destacó.

De acuerdo con datos de la cartera turística, el fin de semana pasado se dio la mayor afluencia de lo que va del verano, con una ocupación hotelera e inmobiliaria del 98% entre el viernes 19 y domingo 21.

El funcionario dijo que una clave de semejante repunte fueron las condiciones climáticas.

“Con temperaturas que alcanzaron los 30°C y la característica de que el sol sale y se pone en el mar, la gente disfrutó de la playa todo el día”, describió.

“Hizo mucho calor, lo que siempre invita a la gente de la zona a hacerse una escapada a Monte. Si a esto se suma la afluencia propia de la fecha, llegamos casi a porcentajes de ocupación ideales. Estamos muy contentos. Esperamos que se mantenga así, por lo menos para cerrar un buen enero”, enfatizó.

En cuanto al nivel de consumo, el funcionario señaló que “mejoró un poco”.

“Esto se dio, principalmente, por el pico de afluencia. Al haber más gente, subieron las ventas en general”, analizó.

Gentili mencionó además que en la primera quincena “hubo mucho turismo de propietarios”, lo que provoca que la mayoría de la gente se comporte como residente y no tanto como turista.

“En cuanto al consumo, esto implica que venden más los supermercados, pero menos los restaurantes”, dijo a modo de ejemplo.

“En la segunda quincena, en tanto, estamos viendo más turistas y menos residentes, lo que levanta el consumo en restaurantes, confiterías, cafeterías y demás”, añadió.

Gastos cuidados

En el sector comercial las opiniones sobre los niveles de gasto de esta segunda quincena no son del todo coincidentes, salvo en un aspecto: los turistas cuidan mucho el dinero, seleccionan cuidadosamente sus gastos y casi no incurren en compras de productos que no sean imprescindibles. Esta -dicen- es una constante que se mantiene desde que arrancó el verano, sin importar los niveles de afluencia en un período u otro.

Claudio Biragnet, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Comercio e Industria de Monte Hermoso, recordó que en la primera quincena de enero los niveles de afluencia cayeron “entre un 20% y un 30% respecto del año pasado”, mientras que el consumo “incluso se desplomó un poco más”.

“La gente que vino gastó por debajo de lo esperado”, dijo.

En cuanto a la segunda quincena, dijo que arrancó en forma “totalmente diferente”.

“El fin de semana del 20 y 21 fue récord en cuanto a afluencia, sobre todo el día domingo, cuando el desborde fue total por la cantidad de gente que vino. El clima también ayudó, porque se sabía que venían días con una ola de calor muy importante”, analizó.

“Esto se mantuvo en la semana, con una ocupación promedio que debe haber rondado el 80%”, añadió.

En cuanto a los niveles de consumo, el directivo dijo que “siguen bajos”.

Una constante del verano -dicen los comerciantes- es que los turistas casi no incurren en gastos que no sean imprescindibles.

“La realidad económica no ha cambiado, por lo que no esperamos un repunte en el gasto per cápita, más allá de que haya más gente en Monte”, aclaró.

El empresario Emiliano Fernández, dueño de un comercio del rubro alimenticio (carnicería), dijo que en su caso los niveles de consumo son satisfactorios.

“Teníamos una expectativa, y la realidad la superó. Eso sí: cuando hay descuentos con alguna tarjeta en particular, o con Cuenta DNI, el consumo se duplica. La gente busca mucho el buen precio, las promociones y por supuesto la calidad”, indicó.

“En este contexto, estamos contentos y conformes. No nos podemos quejar”, añadió.

Silvina Arza, dueña de un supermercado y de un negocio de lencería, dijo que en esta temporada, más que nunca, pudo apreciar que la prioridad en los gastos de los turistas “han pasado a ser los alimentos, incluso en un sitio turístico como el nuestro”.

“Es la primera temporada, de las 26 que llevamos ya, en que vemos un enero equilibrado (en cuanto a niveles de consumo) entre la primera y segunda quincena. Y notamos también que la gente se alejó bastante de la zona céntrica, lo que nos ha traído más clientes al supermercado”, enfatizó.

Lucy Caffarel, dueña de una ferretería que comercializa también artículos de playa y de bazar, brindó un panorama similar.

“Para lo que es esta temporada atípica, que no se puede analizar sin ponerla en el contexto adecuado, estamos trabajando bien. Arrancamos bien enero y luego la primera quincena fue decayendo, pero ahora en la segunda quincena repuntaron las ventas”, dijo.

“Lo que más vendimos son artículos de ferretería y electricidad; en bazar y artículos de limpieza, muy poco; y en artículos de playa, casi nada. Los valores que tienen estos productos no ayudan a vender mucho que digamos. Otros años era una locura lo que se vendía”, añadió.

“La gente, por lo que vemos, está ‘tirando’ con los artículos de playa de años pasados. Si se les rompe la reposera, la arreglan y siguen. En ferretería, en cambio, hemos trabajado bien; se trata de artículos que se usan para hacer reparaciones en el hogar”, completó.

Para conocer

Hoy y mañana, desde el stand de ReCreo en la Provincia, y organizadas por el Museo Histórico de Monte Hermoso, partirán las visitas gratuitas al Balneario Sauce Grande (a las 18) y a la laguna Sauce Grande ( a las 19.30).

Los interesados pueden reservar un lugar en los puestos de ReCreo en la Costanera y Peatonal Dorrego.

Los cupos son limitados, se aclaró desde la entidad organizadora.

También hoy, desde las 20, se realizará una nueva actividad saludable y recreativa de Monte Camina.

Los interesados deben anotarse en el parador Guardalavaca.

Los primeros 100 inscriptos recibirá una remera alusiva.