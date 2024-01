Mark Knopfler, de Dire Straits, estrena un nuevo álbum después de seis años

Mark Knopfler publicará su décimo álbum de estudio como solista el 12 de abril de 2024, con su propio sello, British Grove vía EMI. Titulado One Deep River, estará compuesto por 12 nuevos temas de Knopfler, fieles a su estilo, un cálido tono vocal que narra historias y una habilidad melódica con la guitarra única.

El primer single del álbum, "Ahead Of The Game", ya se encuentra disponible en las plataformas digitales. Se trata de una historia melancólica—quizá autobiográfica— sobre un cantante y compositor que lucha por triunfar, con un clásico riff de la firma Knopfler.

El tema que da título al disco, 'One Deep River', refleja el profundo afecto de Knopfler por el río que atraviesa Newcastle, la ciudad de su infancia. "Cruzar el Tyne siempre está en tu mente", dice. "Es lo que hacías cuando te ibas de joven y esa sensación es siempre la misma, cada vez que lo haces. Vuelves o te marchas, pero siempre conecta con tu infancia. Su fuerza no desaparece".

One Deep River ofrece un flujo imparable de futuros clásicos de Knopfler, que reflejan influencias que traspasan géneros, con elementos blues, folk, y rock, entre otros géneros.

El álbum fue producido por Knopfler y su viejo colaborador Guy Fletcher, se grabó en su moderno estudio British Grove de Londres. El álbum estará disponible en CD, doble vinilo desplegable, casete y una caja especial de edición limitada que incluirá el álbum en vinilo y CD, 9 temas extra exclusivos, en LP y CD, una litografía de Mark, un juego de púas de Knopfler y una chapa esmaltada.

La banda de 'One Deep River' está formada por Mark Knopfler a la guitarra, Jim Cox y Guy Fletcher a los teclados, Glenn Worf al bajo, Ian Thomas a la batería y Danny Cummings a la percusión, Richard Bennett a la guitarra, Greg Leisz a guitarra eléctrica, Mike McGoldrick al silbato y la gaita irlandesa y John McCusker al violín, mientras que las hermanas Topolski, Emma y Tamsin hacen los coros. Todas las canciones están compuestas por Mark Knopfler.

Mark Knopfler, cantautor, productor discográfico y compositor, es uno de los músicos de mayor éxito que ha dado el Reino Unido y a menudo se le considera uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos.

Saltó a la fama en los años 80 como líder de Dire Straits y creó muchas de las canciones emblemáticas de la época. Knopfler disolvió la banda en 1995 y emprendió su camino como solista. En los años siguientes, publicó nueve álbumes en solitario y compuso música para varias películas como Local Hero, Cal, La princesa prometida, Last Exit To Brooklyn y Wag The Dog, y ha tocado y grabado con numerosos artistas como Bob Dylan, Van Morrison, Emmylou Harris, Tina Turner, Randy Newman y Chet Atkins.

Lista de temas de One Deep River

— "Two Pairs Of Hands"

— "Ahead Of The Game"

— "Smart Money"

— "Scavengers Yard"

— "Black Tie Jobs"

— "Tunnel 13"

— "Janine"

— "Watch Me Gone"

— "Sweeter Than The Rain"

— "Before My Train Comes"

— "This One’s Not Going To End Well"

— "One Deep River"

El vinilo extra (en Box Set) contenerá, además, las canciones "Dolly Shop Man", "Your Leading Man", "Wrong’un" y "Chess". El CD extra (en 2CD) incluirá "The Living End", "Fat Chance Dupree", "Along A Foreign Coast", "What I’m Gonna Need" y "Nothing But Rain". (Infobae)