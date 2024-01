Estados Unidos: Trump fortalece su candidatura con una importante victoria en New Hampshire

Donald Trump tras su triunfo en New Hampshire.

La victoria de este martes de Donald Trump en New Hampshire, el primer estado que realiza elecciones en el marco de las primarias del Partido Republicano fortalece a niveles pocas veces visto a un candidato para quedarse, apenas comienza el ciclo electoral, con la candidatura de su partido.

La semana pasada Trump también había ganado los caucus de Iowa y de los 13 rivales que en algún momento tuvo, solo le queda una: la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Un dato histórico demuestra la fortaleza de su candidatura: todos los republicanos que salieron victoriosos en esos dos estados que eligen históricamente primero, luego fueron los nominados para la presidencia por el partido.

Además, su performance en estos dos primeros estados es mucho mejor a la que él mismo tuvo en las elecciones de 2016 cuando llegó a la Casa Blanca. En New Hampshire había ganado con el 35% y en Iowa quedó segundo después de Ted Cruz en ese año.

Sin embargo el ex presidente se mostró molesto al dar su discurso de victoria. Trump quiere que Haley se baje de su candidatura como hicieron el resto de sus rivales, de forma de poder concentrarse desde ya en la contienda con el presidente Joe Biden.

Los datos de este martes muestran esta importante victoria de Trump. Pero hay algunos datos de este martes que ilusionan a Haley, pese a que sufrió una segunda derrota consecutiva. El más importante es que la diferencia que tuvo en la derrota de New Hampshire fue mucho más corta que como la proyectaban todas las encuestas. Si bien falta que el conteo avance, se estima que la diferencia será del entorno de los 10 puntos.

La teoría que Haley ya había esgrimido durante todo el martes en las entrevistas que dio mientras los centros de votación estaban abiertos, es que su proyección es ir de menos a más. Que ahora que la carrera es de a dos, luego que el domingo se bajara de la contienda el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ella buscará acaparar todo el voto anti Trump.

El segundo dato que ilusiona a la campaña de Haley está relacionado con ese punto pero no lo dieron las urnas, sino las encuestas de salida que muchos medios realizan a los votantes: Trump en New Hampshire ganó con comodidad entre los votantes que están registrados como republicanos. Pero entre los que votaron pero no están registrados en ningún partido, ganó la exembajadora, con casi dos tercios apoyándola.

Nikki Haley.

Es allí donde Haley quiere centrar la campaña hacia adelante: mostrarse como quien puede frenar a Trump. Y esta noche, en el discurso que dio luego de conocidos los resultados lo dejó muy claro. En más de una oportunidad de su discurso habló del “caos” que genera Trump y cómo ella puede ser una alternativa a eso.

Durante todo el martes, Haley debió contestar si seguirá en la carrera no si sufría una derrota. En su discurso de la noche, donde sin decirlo reconoció la derrota en New Hampshire, la exgobernadora insistió que seguirá.

Dijo que este es el primer estado en votar, pero que aún quedan muchas elecciones por delante. La próxima, además, será en su estado: Carolina del Sur.

“Soy una luchadora”, dijo Haley. Dijo que su enfrentamiento con Trump “no es personal” y recordó que votó dos veces por el expresidente.

“Estoy de acuerdo con muchas de sus políticas, pero estoy preocupada por el futuro”, dijo. Habló sobre la “negatividad y el caos” que rodea al expresidente y también fue crítica de su partido. “Tenemos un congreso que pelea sobre todo y no logra nada”, agregó. (Infobae)