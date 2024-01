"Engaños": de qué trata la serie de Netflix más vista en Argentina y en el mundo

La miniserie Engaños (Fool me once), una producción original de Netflix, ha logrado cautivar a televidentes de todo el mundo. Esta nueva adaptación del thriller de Harlen Coben es una de los grandes lanzamientos de este 2024. Estrenada el 1 de enero, ya es la serie más vista de la plataforma en Argentina y en el resto del mundo.

La ficción de 8 capítulos sigue a la exsoldado Maya Stern (Michelle Keegan), cuya vida familiar ha sido sacudida por dos asesinatos, el de su hermana y, más tarde, el de su esposo Joe (Richard Armitage). Pero su reciente duelo se ve interrumpido cuando ve a su esposo, a quien creía muerto, en una de las cámaras de seguridad de su casa.

A partir de este suceso —y sacándole provecho a su pasado militar—, la protagonista se embarca en una investigación que involucra banqueros, hackers, la familia millonaria de su esposo y una serie de secretos que teje la historia de Maya y, a su vez, la de cada personaje que es parte de Engaños.

“Es de esos programas llenos de giros y vueltas. Mi recomendación es que no hagan conjeturas porque nunca podrán adivinar del todo”, sostuvo Michelle Keegan sobre la trama.

Además de la investigación que lleva a cabo la protagonista por su cuenta, el subinspector policial Sami Kierce, interpretado por Adeel Akhtar, busca resolver el misterio del asesinato de Joe, que lo lleva a enfrentarse a sus propios obstáculos personales y profesionales. Por su parte, los sobrinos de Maya buscan respuestas sobre el asesinato de su madre.

Los episodios duran entre 35 y 55 minutos, y cada uno de ellos mantendrá al espectador enganchado, logrando despistarlo con revelaciones sobre los secretos y motivaciones de cada personaje.

Harlen Coben y sus adaptaciones en la plataforma

No es la primera adaptación del reconocido escritor estadounidense de thrillers Harlan Coben que Netflix lleva adelante. Entre ellas se encuentra Safe, protagonizada por Michael C. Hall, sobre un viudo en busca de su hija desaparecida, que devela los misterios de la comunidad cerrada en donde se desarrolla. Otras adaptaciones destacadas incluyen No hables con extraños, El inocente, Ni una palabra, Quédate cerca; todas creadas con la fórmula Corben: secretos, traumas, personajes con motivaciones poco claras, misterio y giros narrativos inesperados.

Engaños es un nuevo thriller que demuestra cómo los secretos pueden tejer una red compleja que afecta a todos los involucrados en la historia.