Estafaron a un jubilado bahiense por más de dos millones de pesos

Un jubilado de nuestra ciudad fue estafado por delincuentes que simularon ser empleados de una plataforma de streaming, quienes lograron tener el control de su celular y apoderarse de algo más de dos millones de pesos.

El hecho se produjo en las últimas horas y resultó víctima Juan Alberto, de 68 años de edad.

"Desde hacía tiempo venía teniendo algunos inconvenientes con Flow, que en algún momento se cortaba el servicio, y como en otras ocasiones me habían solucionado lo problemas, vi una publicación en Facebook con el logo de la empresa y envié mis datos y número de teléfono. Ayer me llaman y se identifican con un nombre y me dicen que el problema estaba en el router y debían configurarlo de manera remota", comenzó relatando la víctima.

El hombre señaló que el sujeto que se comunicó "tenía un discurso muy bien armado y con datos del servicio que son reales".

Agregó que "en un momento me hicieron bajar una aplicación denominada Quick Support que después me enteré que con eso toman el control del teléfono".

"Me pidieron que pusiera el celular boca abajo y sobre el router y posteriormente una foto mía, con la excusa de que la necesitaban para identificarme porque me iban a dar información que era personal", siguió diciendo.

Juan Alberto describió que el sujeto fue más allá y también quiso obtener su huella dactilar.

"Me decía que la configuración estaba bajando y en un momento mencionó que se había tildado y debía empezar de nuevo. Me pidió la huella, entonces no quise saber más nada y corté".

"Ahí me cayó la ficha y cuando revisé las cuentas estaban en cero. A la noche, luego de hacer la denuncia, entré al correo electrónico y encontré un mensaje del banco donde me notificaban de un crédito que supuestamente me habían otorgado", relató.

El damnificado indicó que los sujetos se apoderaron de 1.400.000 pesos de las cuentas y tomaron un préstamo por 900.000.

"Más que la plata me duele el alma porque no me podrían haber hecho esto, pero me operé hace poco y me agarraron con la guardia baja. Me interesa que la gente lo sepa para que no caigan. Cuando fui a hacer la denuncia me dijeron que era el tercero que iba en el día", cerró.