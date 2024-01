Anthony Kiedis, el cantante de Red Hot Chili Peppers, tendrá una película sobre su vida

Red Hot Chili Peppers tiene un largo recorrido por los escenarios del mundo con una discografía impresionante. Varias de sus canciones se convirtieron en himnos. Como cantante del grupo, Anthony Kiedis, es uno de los que aporta carisma y calidad musical en cada presentación.

Los estudios Universal compraron los derechos de Scar Tissue, el libro de memorias del frontman,con la intención de adaptarlo al formato audiovisual. Según publicaron medios especializados estadounidenses, el propio Kiedis será uno de los productores, junto a Brian Grazer de Imagine Entertainment y Guy Oseary, mánager de la banda californiana.

El libro fue escrito por el cantante junto a Larry Sloman en 2004. Rápidamente, la obra se convirtió en un bestseller.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según las notas publicadas en los portales de Hollywood, esta adaptación del trabajo será “un retrato sorprendentemente sincero de un artista, adicto y cabecilla”: “Es una historia profundamente poco convencional de padre e hijo ambientada en la escena punk de Los Ángeles de los años 70 y 80 alimentadas por sustancias. Examina, sin juzgar, cómo todas sus experiencias dieron forma a la música que finalmente fue adoptada por millones”.

Anthony Kiedis nació el 1 de noviembre de 1962 en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Fue el hijo no deseado de la pareja conformada por los jóvenes Margaret “Peggy” Idema y John “Spider” Kiedis, un traficante de drogas. La conflictiva relación que tenían llegó rápidamente a su fin y se separaron cuando Anthony tenía solo cuatro años.

Tuvo que atravesar una infancia y una adolescencia para nada fáciles. Fue su padre quien, antes de los 12 años, lo metió en el mundo de las drogas y hasta le presentó a su novia para que tuviera su primera experiencia sexual. Juntos fortalecieron el vínculo cuando empezaron a traficar marihuana.

Influenciado por el estilo de vida de su padre, consumió por primera vez cocaína a sus 14 años. Durante su paso por Fairfax High School empezó una amistad con Hillel Slovak y Michael Balzari, más conocido como Flea. Más tarde se sumó al grupo Jack Irons y juntos fueron los cuatro miembros fundadores de Red Hot Chili Peppers.

El guitarrista Slovak murió de una sobredosis de heroína en 1988 y fue entonces que Irons abandonó el grupo, por lo que ambos fueron reemplazados por Chad Smith y John Frusciante.

Ese cuarteto grabó importantes álbumes como Mother’s Milk (1989), Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), By the Way (2002), Stadium Arcadium (2006), Unlimited Love (2022) y Return of the Dream Canteen (2022). (TN)