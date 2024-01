Juan Gil Navarro tras el resurgir de Floricienta: "No vivo en el pasado"

A pocos meses de cumplirse 20 años desde el estreno de "Floricienta" (El Trece), los seguidores de la serie juvenil aun conservan en su memoria cada pormenor de la trama. Mantienen viva la melancolía al recordar el trágico desenlace de Federico Fritzenwalden [Juan Gil Navarro], quien falleciera en un accidente, cediendo el protagonismo de la serie al conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya [Fabio Di Tomaso]. A su lado, la heroína de la historia, Florencia Fazzarino [Florencia Bertotti].

La tira se convirtió en la más destacada en la trayectoria de la productora Cris Morena, no solo por ser la más vista, sino también por superar a otras telenovelas emblemáticas de su autoría, tales como "Chiquititas", "Rebelde Way" y "Casi ángeles".

"Floricienta", junto con "Rebelde" —la versión mexicana de "Rebelde Way"—, se erigió como el principal espectáculo latino dirigido al público juvenil durante el periodo comprendido entre 2004 e inicios de 2007.

Además, dejó una huella significativa en la cultura popular, ejerciendo una notable influencia en su público. Este fenómeno televisivo generó un impacto tal que fue objeto de cinco adaptaciones en distintos países, incluyendo Chile, Colombia, Brasil, México y Portugal, con un éxito considerable en sus respectivas naciones.

A mediados del año último, una de las plataformas de streaming puso en su catálogo a la ficción, lo que reavivó el amor de quienes la siguieron en su momento además de cautivar a un nuevo público.

Los 361 episodios de 45 minutos cada uno siguen la vida de Florencia, una joven huérfana y soñadora. Ella, con su carácter alegre y su espíritu indomable, se encuentra en medio de un torbellino cuando se enamora de Federico, el heredero de una gran fortuna. A lo largo de la serie musical, los espectadores son testigos de las adversidades que enfrenta la muchacha, así como de las alegrías y tristezas que comparte con su amado.

Canciones como "Flores amarillas", "Y así será" y "Mi vestido azul" se convirtieron en himnos y todo esto lo volvió a capitalizar Flor Bertotti, quien las interpretó en el marco del espectáculo "Flor Bertotti en concierto". Como parte de una impactante gira internacional, y con una serie récord agotada en el Movistar Arena, los intercaló con temas de Niní —que produjo y dirigió luego de Floricienta— y otros de su álbum "Canciones a medida".

El proyecto "Floricienta" fue creado por Cris Morena.

En las últimas horas, el que habló del tema fue el propio Juan Gil Navarro: "Yo no vivo en el pasado, no, me aburre mucho. Agradezco como siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido, que no importe o no sé qué", explicó en charla con "Implacables" (El Nueve).

"Es algo que dejé tan atrás, hace tanto tiempo. Me alegra que existan generaciones que sigan estando tan agradecidas y contentas, pero yo no tengo nada que ver con eso", agregó.

Tras el revuelo por sus palabras, se volcó a su cuenta de X —exTwitter— donde volvió a expresarse sobre el tema, citando en esta oportunidad unas palabras de Gustavo Cerati: "Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer", escribió, cosechando mensajes a favor y en contra por sus dichos.

Cabe recordar que la salida de Juan Gil Navarro de la tira se dio en el final de la primera temporada y la muerte del Freezer, como lo llamaba el personaje de Bertotti, marcó a una generación. "A mí me pareció en ese momento que un año estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era más que eso", dijo en charla con "Socios del espectáculo" (El Trece).

"El único que me entendió fue Guido Kaczka. Yo nunca lo conté, pero él se me acercó en el estacionamiento y me dijo: 'Yo entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo'. Y nunca me olvidé de ese gesto", recordó en relación a quien entonces era la pareja de Florencia, y es el padre de su hijo Romeo. (Teleshow)