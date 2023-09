Un polémico periodista norteamericano llegó al país para entrevistar a Milei

El periodista estadounidense, Tucker Carlson, entrevistó este miércoles al economista y candidato a presidente Javier Milei. El encuentro surgió por iniciativa del reportero, quien aterrizó en Argentina con el propósito de conocer de cerca el 'fenómeno libertario'. La nota fue grabada y próximamente será transmitida a través de la cuenta de Milei de la red social X (ex Twitter), según confirmaron fuentes de su espacio a la agencia de noticias NA.

Tucker Swanson McNear Carlson, nacido en San Francisco en 1969, es un periodista político estadounidense de tinte conservador. Viajó especialmente para dialogar con Milei y fue recibido por Fernando Cerimedo, uno de los asesores del líder de la Libertad Avanza. También se reunió con Santiago Oría, el principal publicista de campaña del referente libertario.

Carlson trabajó para Fox News desde el 2009 hasta 2023 y también es cofundador y ex editor en jefe del sitio web The Daily Caller. También fue anfitrión de Tucker de MSNBC y co-presentador de Crossfire de CNN.

En 2003, Carlson escribió una autobiografía que publicó a través de Warner Books: Politicians, Partisans and Parasites: My Adventures in Cable News, sobre sus experiencias televisivas.

Recientemente, le hizo una nota a Donald Trump que fue vista por más de 300 millones de personas. (Perfil)