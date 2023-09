¿Quién es Félix Sánchez Bas, el DT de Ecuador que reemplaza a Alfaro?

La Selección de Ecuador inicia la eliminatoria mundialista con nuevo DT tras la confirmación de que Félix Sánchez Bas en el cargo.

Su carrera se desarrolló entre España y Qatar, por lo que en Ecuador no se tiene mucho conocimiento de lo que ha logrado el español.

La gran pregunta de los aficionados de "La Tri" y el resto de los competidoeres es: ¿quién es Sánchez Bas?

El español de 47 años llegó al Juvenil A del FC Barcelona con tan solo 21 años en 1996, donde realizó un trabajo largo que duró 10 años.

En 2006 llegó a Qatar para ser parte del Aspire Academy, academia de deportes que busca generar talentos.

Al ver su trabajo en la parte formativa, los qataríes lo llevaron a dirigir las selecciones juveniles del país, pasando por la Sub 19, Sub 20 y Sub 23, para llegar a la selección absoluta en 2017 y dirigir el Mundial de Qatar 2022.

Sánchez Bas armó un plan para tener una selección competitiva en la Copa del Mundo que fueron anfitriones.

En 2019 fueron campeones de la Copa de Asia, siendo el primer título para el país. Los qataríes vencieron 3-1 a Japón en la final, completando el 100% de victorias en el torneo (7/7).

Meses antes al Mundial 2022, el español armó un campamento preparatorio, en el cual disputaron varios amistosos.

A pesar de todo el plan que realizó Sánchez Bas, las grandes diferencias con Ecuador, Países Bajos y Senegal fueron muy grandes.

Los futbolistas de la Selección de Qatar estuvieron lejos de poder competir y perdieron los tres partidos de la fase de grupos, quedando ubicados en la última posición del torneo de selecciones más importante del mundo.

Esto no quita que el español está capacitado para liderar un proyecto y la actuación en la Copa del Mundo estuvo lejos de lo que mostraron en la Copa América 2019, donde pusieron en problemas a varias selecciones sudamericanas.

Sánchez Bas es un director técnico al que le gusta utilizar la línea de 3 en defensa, alineando un 3-5-2.

En los partidos del Mundial frente a Ecuador, Países Bajos y Senegal utilizó ese sistema de juego, que cuando se defendían pasaba a formar una línea de 5 defensores, 3 volantes y 2 delanteros.

El español ha declarado en varias ocasiones que le gusta el estilo de juego de Pep Guardiola, pero entendió las limitaciones que tenía con Qatar y mostró un estilo de juego que tenía como prioridad el orden defensivo para salir al contragolpe con la velocidad de sus jugadores.

Sánchez Bas puede darle esa búsqueda de protagonismo a La Tri con su idea de juego de posesión del balón y ser los dominadores, algo que están buscando desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

"Ecuador para muchos es una selección desconocida que en Sudamérica ha sido la sensación porque después de Brasil y Argentina, que comen aparte, ha estado ahí. Tienen una nueva generación de jugadores y han creado un bloque muy competitivo, es una selección que va en alza", sintetizó Sánchez Bas.

Pragmático y con frecuencia a poblar la mitad de cancha para dar batalla, el catalán acumuló 46 partidos ganados, 27 perdidos y 16 empatados al frente del combinado qatarí.