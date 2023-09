Landeiro arranca su ciclo en el Federal A: "Está en juego el prestigio de Liniers"

(Nota ampliada de la publicada en la edición impresa)

La situación de Liniers en el Torneo Federal A es realmente apremiante. A falta de ocho fechas, está último en zona de descenso y a cinco puntos de sus rivales más cercanos.

Tras cumplir la jornada libre, el albinegro arrancará hoy la última ronda recibiendo a Villa Mitre y con nuevo entrenador: Pablo Landeiro.

Coco dejó su lugar en la primera local, para reemplazar a Claudio Graf, quien finalmente se fue del club luego de una pésima campaña.

"Obviamente que estoy contento por esta oportunidad. Si bien la situación no es la que uno hubiese querido afrontar, es lo que hay. Hay que trabajar, tratando de cambiar el chip en cuanto a lo mental, que creo que es fundamental para poder revertir esta situación", admitió el DT, quien seguirá acompañado por Bautista Ríos (ayudante de campo), Juan Ignacio Porras y Lautaro Giozza (preparadores físicos).

Luego del alejamiento del Mana, Pablo y todo su cuerpo técnico se hizo cargo del plantel de manera interina y una semana después fue confirmado como entrenador principal.

Landeiro arribó al club a principios de año para dirigir las formativas y tras la salida de Octavio Araneta asumió como entrenador de la primera de la Liga del Sur, llegando a ser finalista del Apertura.

-Más allá de las circunstancias, me imagino que cuando llegaste era imposible pensar en estar en esta situación...

-No, seguramente. Llegué en febrero al club para dirigir juveniles, después surgió el tema de la local, que se inclinaron por mí, y ahora esto del Federal. Obviamente sé que hubo un montón de sondeos, de que mucha gente no aceptó. Cuando me hablaron, en un principio les expliqué el tema laboral, que yo no podía cambiar el horario, por una cuestión lógica. Y al pasar el tiempo y no tener una respuesta positiva, me lo volvieron a plantear. La única condición que puse fue que los entrenamientos tenían que ser de tarde.

-¿Sacando lo laboral, había alguna otra cuestión que te generara dudas al momento de agarrar?

-No, obviamente que la situación no es para nada favorable. Pero no, porque uno siempre busca progresar y trabaja para eso todos los días. Obviamente que es más que seductor dirigir la tercera categoría del fútbol argentino.

-De afuera se ve que tenés mucho para ganar y poco para perder, ¿vos cómo lo vivís eso?

-A ver… uno sabe que si se revierte esta situación va a ser algo mucho más que favorable. La verdad que no estamos pensando en eso, pero uno sabe que no tiene mucho por perder. No es que venimos hace 15 fechas trabajando o armamos el equipo, lo que necesitamos es revertir la situación. Una situación compleja, porque hoy necesitamos que Liniers mantenga la categoría. No me parece justo que después de todo lo que trabajó el club para llegar ahí, se pierda tan rápido. Considero que se venían haciendo bien las cosas en el club. Nosotros le vamos a meter a pleno para tratar de revertir la situación.

-Desde lo personal también te cambió mucho, porque pasaste de un lugar en el que se trabaja a largo plazo a otro que exige resultados inmediatos.

-Sí, obviamente que es un gran cambio. La responsabilidad y la seriedad están siempre, lo que cambian son los objetivos. En juveniles se trata de formar al jugador para que cuando le toque pasar a una instancia superior llegue lo más formado posible. Después, en la local el objetivo es mantener la categoría. Y hoy en el Federal es otra cosa, se juega el prestigio del club, la categoría a la que costó mucho llegar y fue hace poco tiempo. Creo que el club hoy está a la altura del Federal y tiene que mantenerse, el objetivo es dar todo para dejar a Liniers en el Federal.

-¿Cambió algo en el trabajo luego de que te confirmaran como DT, respecto a la primera semana?

-Sí, cambió porque uno ya es la cabeza del grupo. Antes uno lo que hacía era tratar de colaborar con el club y mantener en forma a los jugadores. A partir de la confirmación ya le planteamos nuestra forma de trabajar y lo que pretendemos. También fuimos hablando con algunos de los chicos, preguntándole cuestiones tácticas, dónde se sentían más cómodos porque uno no es el que armó el equipo o trajo a los jugadores. Hay algunos chicos que han jugado en puestos que no se sentían cómodos y uno necesita saber como para poder mejorar.

Al momento, Liniers acumula una racha negativa en la que sumo sólo 5 puntos de los últimos 48 posibles y no gana hace 9 partidos.

-¿Cómo trabajan en relación a que está la chance de descender, es mejor hacerse cargo y decirlo o es mejor ir partido a partido?

-Sabemos que el margen de error es mínimo, pero en lo primero que tenemos que pensar es en el próximo rival, no en los otros o cómo le va al resto. Porque podés estar mirando en la tabla qué hace Germinal o Círculo, pero si uno no suma de a tres es lo mismo que nada. Lo que hablamos con los chicos es que nos tenemos que enfocar partido a partido, quedan ocho finales durísimas y que hoy nuestro objetivo es el partido contra Villa Mitre

-¿Qué te transmitió el plantel como grupo?

-Que tienen fe y están confiados de que van a sacar adelante al club, es la realidad. Es lo que nosotros necesitábamos, que estén convencidos, de que sean positivos y como les dije: "Tienen que saber que si antes con 6 les alcanzaba, hoy necesitan un 12 para que les alcance". Hoy el esfuerzo es doble, porque no vienen saliendo las cosas. Noté que fue cambiando el ánimo, después hay que comprobarlo en la cancha. Vi que están convencidos de que podemos sacar adelante esta situación.

Un debut complicado

Liniers recibirá hoy a Villa Mitre, un equipo que atraviesa una situación prácticamente opuesta: segundo en la tabla de posiciones y con un plantel y un cuerpo técnico que viene trabajando hace muchos años.

"Nos toca uno de los rivales más difíciles. Está Carlos hace cinco años, son un equipo que viene de pelear dos ascensos, tiene una base sólida con gente que ha ido cambiando pero que los que llegan son de la misma característica de los que se han ido. Ya saben a lo que juegan. Tenemos que tratar de ver como frenar eso y cómo lastimar nosotros. Son todas finales. Hay que buscar un orden en el equipo, una idea de lo que tenemos que hacer adentro de la cancha, trabajar y estar metidos 90 minutos sin margen de error. Eso va a ser fundamental", entendió Coco.

Durante esta temporada, el chivo y el tricolor se enfrentaron tres veces, con dos empates sin goles y una victoria de la Villa por 4 a 1 en El Fortín.

-¿Qué partido imaginas, crees que el cambio de aire puede ser un punto a favor para ustedes?

-Esperemos que sí, el cambio de aire siempre es bueno el tema es como lo asimilamos nosotros. Imagino un partido muy complicado, con un equipo que es muy dinámico y directo. Va a ser duro y vamos a tener que estar a la altura de la circunstancias. Es fundamental no cometer errores, estar metidos y no descuidarnos un segundo.