Sociedad Sportiva terminó desdibujado frente a Mar del Plata Club

Sociedad Sportiva cayó este sábado en su debut en el Torneo del Interior B de rugby.

En partido válido por la zona 4 cayó frente a Mar del Plata Club por 36 a 17, como visitante.

Al cabo de la primera etapa el representante bahiense en el segundo escalón nacional perdía 20 a 17.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los puntos de Las Palomas fueron tries del medio scrum Rafael Larrañaga a los 3m. y del wing Ignacio Payero a los 37m., mientras que el apertura Mateo Köhler aportó un penal y dos conversiones.

El conjunto marplatense, superior en las formaciones fijas, consiguió cuatro tries aunque no pudo asegurar el punto bonus.

Sportiva se puso en ventaja en los primeros minutos (7-0), pero poco después Mar del Plata Club comenzó a hacer diferencia en el scrum, desde donde llegó su primer try para empatar en 7 a los 11m. El local se alejó luego 17-7 con un try a los 16m. tras buen movimiento de sus backs, aunque un penal de Köhler y el try de Payero permitieron empatarlo en 17 a los 37m.

Buena primera parte del XV bahiense, a partir de la conducción de su medio scrum Rafael Larrañaga, quien disimuló la baja de Francisco Cenoz.

Ya en el complemento el campeón del Regional Pampeano presionó y provocó errores e infracciones en Las Palomas. Con un try tempranero del experimentado Guido Zingale a los 43m. y dos penales al promediar la etapa, la distancia se amplió al 31-17 en 56m.

Los últimos diez minutos Sportiva los jugó con 14 por amarilla a su capitán, Francisco Cantalejos. El dueño de casa lo aprovechó para conseguir un try más por afuera, a los 76m., aprovechando una distracción defensiva ante un fallo arbitral en zona de 22 bahiense.

El próximo partido del Blanco será el sábado venidero ante Jockey de Salta, como visitante. Los salteños vencieron hoy de forma ajustada a Tucumán LT por 28 a 26, como locales.

Argentino, de visitante

Argentino consiguió este sábado su segunda victoria consecutiva en el Reclasificatorio A-B del Regional Pampeano masculino.

Derrotó a Biguá de Mar del Plata por 24 a 20, en partido correspondiente a la segunda fecha y en su primer éxito de visitante.

El Azul logró dos tries a través del wing Lucas Targón y del primera línea Cristian Villarreal, mientras que el fullback Juan Ferrino Cantarelli aportó tres penales y una conversión y el apertura Ramiro Correa un penal.

Argentino, muy superior en el line con Gargiulo-Chávez, tuvo la iniciativa en todo momento. Su pareja de medios estuvo muy afinada en el manejo Selvarolo-Correa para explotar la profundidad que le dieron sus portadores o bien para atacar por afuera.

Al promediar el segundo tiempo la ventaja de la visita fue de 24-15. Pero como ocurrió en el cierre del primer tiempo, Biguá llegó al try en el último minuto y aseguró el bonus.

Argentino cayó ante Biguá en Intermedia por 36-35 y también en Preintermedia, por 26-21.

Otro que volvió a ganar fue San Ignacio (Mar del Plata), que derrotó a Los 50 de Tandil por 41-32 de visitante aunque sin poder alcanzar el punto bonus.

En el otro final de la jornada hubo empate en 33 entre Universitario (Mar del Plata) y Los Cardos (Tandil). Fecha libre tuvo Uncas (Tandil).

La tercera se jugará el fin de semana próximo con Argentino-Los 50, San Ignacio-Universitario M y Uncas-Biguá. Libre, Los Cardos.

Posiciones: 1º) San Ignacio, 9; 2º) Argentino, 8; 3º) Los Cardos, 7; 4º) Universitario M, 2; 5º) Biguá, 1 y 6º) Los 50 (T) y Uncas, 0.

Cayó El Nacional

Hoy también se llevó a cabo la fecha 2 del Reclasificatorio B-C del Regional Pampeano masculino.

En nuestra ciudad El Nacional cayó ante Santa Rosa RC por 31 a 29 en Primera y también en Intermedia (50-19).

El elenco pampeano, con un partido más que otros equipos, se convirtió en líder del grupo.

Los tries del Celeste fueron obra del fullback Tomás Rost, del wing Nicolás Coronel, del pilar Leonardo Mendoza y del medio scrum Juan Ignacio Samuel. Los demás puntos del apertura Segundo Leoz con el pie.

Muy meritorio éxito de Santa Rosa, que se mantuvo en partido a pesar de llegar a jugar con 13 por recibir dos amonestaciones (también hubo roja)

En otro partido jugado hoy, Pueyrredón le ganó a Campo de Pato por 33 a 7.

Mañana llegará el turno de Universitario de nuestra ciudad, que visitará a Comercial en Sierra de los Padres, desde las 13.45.

Las Pirañas formarán con Ezequiel Arias, Santiago Muñoz, Julio Nill; Ernesto Theaux (capitán) y Antonio Scolari; Bruno Vespa, Lautaro Raymundo, Gonzalo Gutiérrez; Emiliano Astudillo y Tobías Andrade; Santiago Rodríguez, Matías Fahrner, Galo Salomón, Juan Cruz Gómez; Sebastián Barrera.

Como relevos estarán Juan Arias, Lautaro Ramire, Aquino, Ezequiel Seijas, Juan Cruz Ocampo, Juan Ignacio Freda, Lautaro Acosta y Santiago Lagos.

Este domingo también jugarán Pico RC-Unión del Sur (Mar del Plata).

Posiciones: 1º) Santa Rosa RC, 8; 2º) Comercial, Pueyrredón y Unión del Sur, 5; 5º) Universitario, 4; 6º) El Nacional, 1; 7º) Pico RC y Campo de Pato, 0.