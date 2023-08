Amazon Prime Video está preparando Síganme, la serie basada en parte de la vida del ex presidente Carlos Saúl Menem y de a poco van apareciendo imágenes de esta megaproducción que ya está culminando con el rodaje con escenas desde La Rioja, la provincia que vio nacer y crecer políticamente al ex presidente.

Según se conoció recientemente, los actores viajaron a La Rioja y estuvieron en el Aeródromo de Anguinán, en la zona de Chilecito.

Las primeras imágenes del protagonista llamaron mucho la atención por su asombroso parecido. Leonardo Sbaraglia se se rapó la cabeza y comenzó a usar peluca para adoptar la imagen que el ex presidente tuvo en las décadas del ’80 y del ’90.

Guillermo Arenago es otro de los actores que está en La Rioja y le dijo a un medio local que interpreta a un personaje de ficción, que es uno de los dos asesores del ex presidente: “Tenemos muchas expectativas, este es el final de la serie, venimos filmando hace dos meses y medio”.

“Terminar aquí es un plus, tenemos muchas ganas de conocer la provincia. Estaremos aquí hasta el sábado”, remarcó Arengo, entusiasmado con esta propuesta que rápidamente se podrá ver en Amazon Prime Video.

“Con carisma se nace, el poder se construye. La serie del hombre que marcó la Argentina de los 90, Menem, inició su rodaje”, fue lo que indicó la productora que se encarga de la grabación de los seis capítulos de la serie.

El proyecto cuenta con el aval de Zulemita Menem, pero no de otros familiares como Carlos Nair Junior (hijo del ex mandatario) y la hija de Carlitos Junior y nieta del ex presidente, Antonella Menem.

Para su rol, Sbaraglia se puso en contacto con Zulemita, con el fin de poder aportar más elementos a su personaje. La serie contará los comienzos de Menem en la militancia y su función pública en La Rioja hasta su desempeño en la Casa Rosada. (N.A)