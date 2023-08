El padre de Morena dijo que tenía "miedo" de que "en la calle le pasara algo"

El padre de Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió tras ser arrastrada por motochorros que le quisieron robar cuando caminaba hacia la escuela en Lanús, dijo hoy que siempre tuvo "miedo" de que a su hija "le pasara algo en la calle" cuando caminaba por el barrio.

"Siempre tuve miedo de que en la calle le pasara algo", aseguró Hugo en una breve entrevista con el canal A24 y añadió: "No tengo palabras, mi hija no está más".

El hombre dijo estar "enojado con la familia" y criticó a la madre de Morena, su exmujer, al considerar que ella le quitó la tenencia de su hija para entregársela a la abuela materna.

"Soy un padre solo, con mi hijo Bruno, lo agarré de chiquitito, lo crié como pude, con mi hija lo mismo. Me separé de la madre hace muchísimo tiempo, siempre tuve problemas, la madre no sé dónde está, vino hace quince días y me la sacó", afirmó.

Según Hugo Domínguez, no pudo terminar los trámites "para lograr la tenencia definitiva" de Morena para que su exmujer no se la "lleve, como hizo siempre".

"La busqué por todos lados a mi hija, me la llevó y ahora la tengo que traer en un cajón", indicó llorando, y agregó: "Mientras estaba conmigo jamás se fue sola a la escuela, yo pensaba que iba con la abuela. No sabía que iba sola a la escuela, ayer le dije vamos a casa y dijo que no la dejaban, no cuidaron a mi hija".

Hugo sostuvo que sabe que en la calle ocurren "estas cosas de maldad", por lo cual su hija "inocente pagó" con su vida.

"¿Por qué dejaron que vaya sola? No es la primera vez que hacen esto. Pagó mi Morena, no sé como voy a seguir, mi ángel se fue, me descuidé, pobrecita", concluyó. (Télam)