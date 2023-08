De Leo: "Nadie me dice que me va a votar para que no gane el kirchnerismo"

A horas del cierre de campaña de cara a las elecciones del domingo, el precandidato a intendente Andrés de Leo se diferenció de su rival, Nidia Moirano y opinó que "no creemos en que nos tienen que votar para que no gane el kirchnerismo".

La frase fue un lema de la campaña de Moirano y de sus precandidatos. A mí los vecinos en todas las reuniones me preguntan que voy a hacer y qué propuestas tengo. Nadie me dice que me va a votar para que no gane el kirchnerismo", dijo.

"Yo creo que hay un lugar para la sorpresa porque en este contexto no me imagino que a candidatos del Unión por la Patria le pregunten por esos temas. A mí no me parece sano que en pleno democracia sigamos con la grieta", dijo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego sostuvo que el 14 de agosto se ve trabajando codo a codo con su rival independientemente de quien gane y opìnó que la gestión de Héctor Gay "pude ser mejor si no hubiesen tomado decisiones unas pocas personas".

Al contrario de Juntos a nivel nacional en el Municipio hubo una cerrazón que no tiene sentido. En Juntos necesitamos un liderazgo abierto sin miedo a escuchar y no dirigentes que se sientan dueños del espacio", agregó.

Además dijo que piensa donar la mitad de los poco más de 3 millones de pesos que cobrará si es intendente para infraestructura escolar durante los próximos 4 años.

"Fabiana Úngaro va a marcar una vara muy alta porque la gente la va a ir a ver mucho más que al resto de los ediles. No es solo una persona conocida sino alguien muy comprometida con el trabajo", explicó,.

Por último dijo que tiene propuestas para dar lucha al narcotráfico, establecer programas de ayuda para combatir las adicciones y distribuir de manera equitativa la obra pública en la ciudad

"Gane quien gane el 14 de agosto habrá un Juntos por el Cambio mucho mejor", puntualizó.