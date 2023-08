La madre de Angus Cloud habló sobre las causas de su muerte

La semana pasada, salió a la luz que Angus Cloud, actor conocido principalmente por el papel de Fezco O’Neill en la serie de HBO Euphoria, había sido encontrado sin vida en su casa de Oakland, CA.

El artista de de 25 años se encuentraba pasando unas semanas en el domicilio familiar para sobrellevar la muerte de su padre, quien había fallecido una semana antes. Muchas personas cercanas al entorno aseguraron que Angus Cloud y su progenitor eran ''mejores amigos'' y que la muerte del patriarca había destrozado por completo al joven actor.

''Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus era especial para todos de muchos modos. La semana pasada enterró a su padre y sufrió intensamente con su pérdida. El único alivio que nos queda es saber que Angus ahora se ha reunido con su padre, que era su mejor amigo'', escribieron los seres queridos del actor en el comunicado en el que anunciaron su fallecimiento. Al mismo tiempo, pedían respeto e intimidad para la familia en estos duros momentos que les tocaba pasar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

''Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que no es el caso. Aunque mi hijo estaba muy afligido por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz", comenzó la madre su explicación.

Y continuó: "Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos en la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba'', escribió sin tapujos y con ánimo de aclararlo todo.

''Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches nos dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería por la mañana. No sé qué puso en su cuerpo después de eso...".

"Sólo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó'', sentenció la madre del joven artista ante cientos de fans confusos con los motivos de la muerte.

La tristeza por la muerte de Angus no solamente afecta a su círculo familiar. También los fanáticos de Euphoria, una serie sobre conflictos adolescentes, hicieron saber su dolor en muros dedicados al programa y en las propias redes del actor. (Clarín)