La sorpresa del bahiense Iván Catani cuando apareció una oferta tras un año sin jugar

El bahiense Iván Catani, de último paso por Bahía Basket hasta mediados del año pasado, regresará al básquetbol italiano.

El alero, de 24 años y 1m98, se convirtió en nuevo jugador de Mola New Basket, equipo que a fines de marzo pasado ascendió a la Serie B. Justamente un logro del que formó parte el alero Franco Amigo, ex jugador de Villa Mitre -entre otros- en la Liga Argentina.

Catani ya vivió una experiencia en el ascenso italiano en la serie C. En este caso ocupará la única ficha disponible para jugador foráneo con pasaporte europeo y retoma así su carrera deportiva luego de haber jugado por última vez el 14 de junio del año pasado, cuando sufrió una de las lesiones más graves para un deportista como es la rotura de ligamentos cruzados durante las finales contra Liniers.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"No pensé que iría a surgir esta oferta. Venía de estar parado un año por la lesión. Me tomé un año para lograr una buena recuperación. Por mediciones y tests que hicimos con el preparador físico Bernardo Montes, me dio todo óptimo y hasta mejor que antes de la lesión. Agradezco a Pepe Sánchez, a Pipa Gutiérrez y demás integrantes del Dow Center que me bancaron, me ayudaron y se ocuparon de mi recuperación y estadía", dijo.

Catani jugó como profesional en los clubes Hispano Americano (Río Gallegos), Estudiantes (Concordia), Capuchinos (Concordia), Quilmes (Mar del Plata), CB Salou (España), Cestística Ischia (Italia) y Bahía Basket.

Andrés a Firmat

El escolta bahiense Germán Andrés es nueva incorporación de Firmat FC (Firmat), para disputar el torneo Prefederal.

Fue refuerzo de Villa Mitre en la pasada temporada de la Liga Argentina.

Tiene 31 años y mide 1m80.