Es viral: lo mordió un perro en la calle y lo asistió un actor de "División Palermo"

Una desopilante situación vivió un usuario de Twitter en pleno barrio porteño de Palermo, cuando fue mordido por un perro chihuahua y, para mayor sorpresa, recibió la asistencia del comediante Martín Garabal, actor de la serie "División Palermo", quien lo sorprendió con un particular consejo.

El joven fue atacado por el pequeño perro que le dejó unas marcas, nada grave. Pero el incidente derivó en la divertida pero extraña anécdota que no tardó en volverse viral en la red social y generar todo tipo de reacciones.

"Acabo de vivir la escena más bizarra de mi vida hasta el momento: Un chihuahua me mordió la pierna en la esquina de Mario Bravo y Gorriti. Pasó Martin Garabal y me asistió", contó el joven a través de un tuit en su cuenta @Muzzopappi, que obtuvo cientos de citas y miles de me gusta.

Además, contó cómo fue el intercambio de palabras con el actor en la situación: "Le dije 'me quiero morir', a lo que él respondió 'bueno, si te querés morir, no te des la antirrábica'”, relató el joven.

Más allá de quienes rieron con la anécdota, hubo usuarios que cuestionaron la veracidad del relato que parecía un auténtico caso de "División Palermo". "Para mí que lo soñaste", respondió un internauta, a lo que el autor del tuit original contestó con una captura de pantalla de una conversación por Instagram con Martín Garabal.

"Al final no me tengo que dar la antirrábica porque el perrito estaba vacunado", le contó a través de un mensaje al actor, a lo que Garabal respondió: "Es el mejor mensaje que me llegó en la semana".

"División Palermo" es una serie estrenada este año en Netflix que trata sobre los manejos de una Guardia Urbana inclusiva, ideada como operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, que descubre algo que no debía y se enfrenta con unos extraños narcos.

Garabal interpreta a Esteban, uno de los integrantes de la Guardia Urbana en la serie dirigida y producida por Santiago Korovsky. También integran el elenco Pilar Gamboa, Daniel Hendler y Carolina “Charo” López, entre otros.