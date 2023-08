Dijo conocer a su nuera Melody Luz, pero que “no me deja ver a mi nieta”.

La interna en la familia Caniggia está al rojo vivo y sigue sumando capítulos en lo mediático. Luego de que Alex Caniggia denunciara haber sido desalojado por su mamá Mariana Nannis, la mediática y pionera en la carrera de botinera le respondió con los tapones de punta.

“Jamás lo eché, él se fue de común acuerdo”, le escribió Mariana a Diego Estévez, panelista de A la tarde (América), quien reveló los mensajes de whatsapp en el programa conducido por Karina Mazzocco. “El departamento me lo dejaron detonado y me vendieron los muebles, que eran carísimos”, agregó la ex mujer de Claudio Paul Caniggia acerca de cómo encontró la propiedad.

“Alex habló ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis tetas”, fustigó Nannis a la actitud que tomó su hijo al criticarla en las redes sociales. Y fue por más, sin filtros, contra sus hijos mellizos: “Desde 2012 que Charlotte y Alex viven en el Hotel Faena. Ya me hice cargo de mis tres hijos. No me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos”.

En cuanto a la acusación de no haber visto todavía a su nieta Venezia, Nannis dijo conocer a su nuera Melody Luz, pero que “no me deja ver a mi nieta”.

Para dar más contexto a la pelea, Estévez contó que recibió más mensajes de parte del entorno de Nannis en el que aseguran que Alex “miente” porque no fue echado del departamento en el hotel Faena. “Hubo un preaviso, hubo conversaciones entre el abogado de Nannis, Pablo Gómez de Olivera y Fabián Esperón, manager de Caniggia”, contó.

Luego difundieron un audio que Alex le había enviado a su madre después de que le pidiera que dejara el departamento, en el que se notaba su fastidio. “¿Pero vas a dormir en el Faena o no, Marri? No habrás hecho mudarme al pedo, ¿no? La concha de la lora... Dale, Marri, dale, dale, dale, daleee. Dale, Marri, hija de puta, dale Marri”, se escucha el reclamo en la voz del hermano de Charlotte en tono jocoso. (Infobae)