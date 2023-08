Con una obra inédita, vuelve la Ópera a nuestra ciudad

Después de 6 años, regresa la producción operística a los Organismos Artísticos del Sur con el estreno de "Suor Angelica" (Sor Angélica), ópera en un acto con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giovacchino Forzano.

La obra musical estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial y el Coro Estable y marcará el regreso del género a Bahía Blanca y la región luego de 6 años, con una de las óperas más representativas del género.

El estreno será hoy, en el escenario del Teatro Municipal de Bahía Blanca, con funciones que se repetirán el sábado y el domingo, a las 20.30.

"La ópera tiene a todo el Coro Estable y parte de la Orquesta. Es una puesta en escena no solo importante porque la obra 'Sor Angélica' nunca se estrenó en nuestra ciudad sino por los temas que trata, de los que habla y se pregunta: ¿qué pasa hoy con la mujer y con las infancias? ¿Tiene que ver con el deseo de la mujer? ¿Qué pasa con la maternidad? Es una obra que hoy se puede repensar y plantear de otra manera. Y la ópera tiene un valor muy importante porque es un género cuya una producción escénica es atrapante: la música, la voz, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, es como el ballet pero con un elemento más que es que se cuentan historias desde otro lugar. Desde la ópera se suele contar épocas de historias que se reactivan o se revivan en el presente", contó Natalia Martirena, coordinadora de los Organismos Artísticos del Sur (OAS).

Con una fuerte inversión del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y vestuario realizado en los talleres del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata, la puesta involucra a más de 60 músicos y 40 cantantes en escena y se perfila como una de las producciones más importantes de OAS del año, siendo la primera vez que se presenta esta pieza en el sur del país y la sexta que se pone en escena en Argentina.

La dirección estará a cargo del maestro Luis Belforte y contará con Felipe Hirschfeldt como régisseur. Suor Angélica estará encarnada por la solista invitada Lucía González mientras que Zia Principessa será Irene Abreu. Badessa estará en la piel de Jihan Jerez Avalos y Genovieffa será interpretada por Ana Filipich. Zelatrice llegará con la voz de Luisa Reimers, mientras que Maestra será Valeria Mangano y la Infermiera, Carolina Kincaide.

Por su lado, Dolcina será personificada por Julia Abad, la Novizia por Margarita Itten y Myrna Serenelli y Leticia Ledo serán las Cercatris. Ximena Tassara y Luján Scaioli interpretarán a las Conversas y Julia Abad, a Osmina.

La acción se desarrolla en un convento de la región de Siena, a fines del siglo XVII. Transcurre el mes de mayo y la vida de las monjas discurre entre la devoción a la Virgen María, la asunción de la culpa y el cumplimiento de la penitencia. Entre el paso del tiempo, lo efímero de las epifanías y lo permanente de las ausencias; entre el deseo como germen de la vida, su negación y lo imposible de su inexistencia; entre la cura de los dolores y la pluralidad de las providencias. Es en este preciso instante que el deseo de Suor Angélica recibe una paradójica revelación.

En este sentido, apunta el régie Felipe Hirschfeldt, "Suor Angelica no es un acontecimiento estético que pueda ser escindido de sus contextos sociales. Más bien al contrario, es una oportunidad para sostener las preguntas acerca de cuál ha sido y es el deseo de la mujer, cuál ha sido y es la voz de las infancias en una sociedad patriarcal que aún las considera objetos sacrificiales".

"Me parece importante que Provincia Cultura, el Instituto Cultural de la provincia a cargo de Florencia Saintout, haya hecho en estos 20 meses un enorme trabajo para ir acomodando, mejorando, instalando la producción adentro del organismo. No podemos olvidar que se trata de un organismo con más de 300 trabajadores y 70 años no solo en la ciudad sino en la provincia. Me parece muy importante destacar que la ópera da cuenta de nuestra historia y da cuenta de un futuro que es seguir fomentando este tipo de experiencias para la comunidad. Que el regisseur sea Felipe Hirschfeld, oriundo de Bahía Blanca, resulta muy importante. Ya ha hecho una obra y una puesta en escena pero que sea él de nuevo es un orgullo porque en Bahía Blanca hay grandes artistas. Y tenemos como solista a Lucía, que es una cantante de ópera de Córdoba, una joven cantante, que es virtuosa y hermosa y me parece importante venir a escucharla también", cerró Martirena.

Las entradas para las funciones se podrán adquirir en la página web del Teatro Municipal de Bahía Blanca o en la boletería (horario de atención de 17.30 a 20.30, de martes a domingo). Descuentos para jubilados y estudiantes sólo por boletería.