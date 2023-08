El metacrilato, la sustancia que causó la muerte de Silvina Luna, es un material de relleno que se utiliza mayormente para fabricar prótesis óseas o dentales. También en el rubro de la estética se utiliza en nalgas y mamas, pero su uso puede ser muy peligroso y provocar importantes deterioros en la salud, como le ocurrió a Silvina Luna, quien estuvo internada más de dos meses a la espera de un trasplante de riñón por una insuficiencia renal crónica, pero finalmente falleció hoy.

La actriz se había sometido a una cirugía con Aníbal Lotocki en el año 2010: su idea era hacerse una liposucción para sacarse grasa corporal e inyectarse un poco en los glúteos, pero Lotocki le habría sugerido agregarle metacrilato para que el efecto sea más duradero.

El metacrilato o PPM puede ocasionar reacciones alérgicas, migración hacia otra parte del cuerpo, infecciones, dolores, necrosis e hipercalcemia. Con estos síntomas tuvo que convivir Silvina Luna, como así otras famosas que acompañan su causa judicial, como es el caso de Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y Gabriela Trenchi.

Lo que no imaginó Silvina fue que esa sustancia le provocaría la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la llevó a tener que tomar corticoides, que provocaron una baja en sus defensas y un deterioro de su cuadro de salud al punto de necesitar un trasplante de riñón, que no pudo ser por la aparición de una bacteria que no pudo combatir y luego del Covid.

"El metacrilato es un producto sintético, es un plástico que se utiliza hace más de 100 años en medicina para cementar las prótesis de las caderas, por ejemplo. Y en pequeñas proporciones también se utiliza como material de relleno hace 25 años, provocando pocas reacciones", explicó el cirujano a Noticias Argentinas el cirujano Guillermo Blugerman (M.N. 65247).

"Ahora bien", indicó el médico, "cuando uno coloca una gran cantidad de metacrilato, el organismo lo identifica como un cuerpo extraño y fabrica alrededor de ese elemento extraño un granuloma, que es una reacción inflamatoria crónica con células inflamatorias. Luego el granuloma toma una función similar a la de las glándulas paratiroideas -son las que producen el equilibrio del calcio en el cuerpo humano- y estos granulomas al suplantar a la paratiroides crean una especie de hormona similar que hace que se reabsorba calcio de los huesos y ese calcio pase a la sangre, circulando por la sangre".

"Como los riñones son los encargados de la filtración de la sangre, el calcio al llegar ahí en mayor cantidad de la necesaria, se transforma en cálculos renales, que son como piedritas de calcio que quedan dentro del riñón y, a larga, provocan lo que le pasa ahora a Silvina Luna, que es una insuficiencia renal. Es decir que los riñones dejan de cumplir su función de filtro de la sangre y para eso hace falta usar filtros externos que reemplacen a los filtros internos que dejaron de funcionar", concluyó Blugerman.

Debido a esto, fue que Silvina Luna comenzó a someterse a diálisis. "Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pase a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir. Esto lo hago tres veces por semana, cuatro horas. Hasta que pueda trasplantarme", había contado la actriz en sus redes sociales.

Aníbal Lotocki ya fue condenado a 4 años de prisión con cumplimiento efectivo y 5 años de inhabilitación, aunque sigue en libertad porque aún no está firme la sentencia. (NA)