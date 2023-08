Daniela Celis mostró por primera vez su panza de embarazada. Lo hizo en una producción para la revista Caras de la que compartió un adelanto en sus redes sociales.

"Cuanto tiempo soñé con este momento. La vida no me dio uno, sino dos", escribió la exparticipante de Gran Hermano en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de 2 millones de seguidores.

Al video, que dura sólo 35 segundos, lo musicalizó con Índigo, la canción que Camilo le compuso a la hija que tuvo junto a Evaluna Montaner.

En las imágenes se la ve a la mediática posando en una escenografía especialmente preparada para ella en la que se lee la palabra "Babys" completamente rodeada de globos de diferentes colores.

La noticia de su embarazo la confimó la semana pasada a través de su programa de Twitch Fuera de joda, que conduce junto con Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar y Julieta Poggio. Luego de fuertes rumores de embarazo, Daniela Celis lo anunció al aire.

"​Son momentos. Así es mi vida ahora, me pasa mucho de todo. Sí, estoy muy sensible. Estoy bien. No es que estoy triste, estoy viviendo un sueño", dijo la pareja de Thiago Medina.

Y luego de remarcar que desde chiquita soñaba con este momento, anunció: "Van a ser gemelos...Siempre quise ser madre joven. Estoy muy contenta".

En su paso por el ciclo de Georgina Barbarossa en Telefe, Daniela contó los nombres que por el momento analizaron junto a Thiago para ponerles a sus bebés.

“De nenes tenemos anotado Ivo y Teo. De nenas también tenemos anotados. Thiago está enamorado del nombre Roma. Yo le dije que me gusta, pero que sentía que estaba quemado. Pero está en la lista”, detalló la joven.

“Sí, a mí me encanta Roma. Y Laila”, acotó Thiago. En tanto, Celis aclaró que a ella le gustan mucho los nombres cortitos como: “Gema, Amelie y Aimé". (Clarín)