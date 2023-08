Peralta, una rueda de auxilio ideal que está de racha: "Entreno el doble y nunca me relajo"

Apenas 56 segundos tardó ayer Martín Nicolás Peralta en anotarse con un gol en el triunfo de Villa Mitre ante Sansinena, por 4 a 2, en el encuentro correspondiente a la fecha 27 de la Zona del Torneo Federal A.

El tucumano, que jugó como volante y no como delantero, abrió la cuenta en Cerri y marcó por quinto partido consecutivo.

"Sabía que estaba en una posición que no es la mía, tuve la suerte de ir presionar que me quedara el rebote y definir. Encontrarme con el gol rápido fue muy lindo, porque ya después jugás con la tranquilidad de ir con el marcador arriba", admitió Peralta, quien forzó y aprovechó un yerro de Lautaro Núñez para poner el 1 a 0 con un gran remate al ángulo.

"Sabíamos que iba a ser difícil -admitió-, que era un partido para luchar desde el comienzo. Gracias a Dios nos pudimos quedar con los tres puntos, que es lo que vinimos a buscar".

Peralta acumula 8 goles a lo largo del torneo en 23 partidos jugados. Lo curioso es que sólo fue titular en 6 de ellos.

La actual racha del Tucu incluye un gol a Cipolletti en El Fortín (2-0); otro a Germinal en Rawson (1-0); se perdió el partido ante Sol de Mayo por haber sido expulsado en Rawson; dos a Olimpo en el Carminatti (2-3), uno a Círculo Deportivo de local (1-1) y el de ayer en el Luis Molina ante Sansinena (4 a 2).

-Te escuché decir en una nota que hay que saber ser suplente, venís aportando mucho desde el banco y también como titular, ¿cómo vivís eso?

-Yo lo vivo tranquilo, no te voy a mentir: todo jugador quiere jugar. Pero a la vez, como dije, hay que saber ser suplente. Ahora me está tocando ingresar y hacer goles y también jugar de titular y marcar. Eso quiere decir que no me relajo, en la semana me entreno el doble para poder estar y poder darle una solución a mis compañeros, porque al final eso es lo que importa. Esto es grupal más que individual

-¿Cómo te sentiste en esta nueva posición? (NdR: jugó de volante por izquierda, en lugar de Maximiliano López)

-Bien, es una posición que cuando era chico la hacía. Ahora estoy acostumbrado a estar más metido en el área, por eso al principio por ahí necesitaba que me acomoden un poco mis compañeros y gracias a Dios se dio como se dio.

Pese a ir ganando por 2-0 antes de los 10 minutos y ser superior en el juego, Villa Mitre sufrió dos golazos en el cierre del primer tiempo y tuvo que salir en el complemento a buscar nuevamente la ventaja.

-¿Qué pasó que no pudieron aguantar esa diferencia?

-Por ahí nos relajamos un poco, nos quedamos un poco sabiendo que íbamos ganando 2 a 0. Ello supieron aprovechar el momento que tuvieron y nos empataron.

El tricolor volvió al triunfo luego de la derrota en el clásico, el empate ante Círculo Deportivo y la eliminación por penales en la Copa Argentina ante Chaco For Ever.

Con esta victoria, la Villa sigue como escolta de Olimpo a cinco puntos.

"Pudimos volver al triunfo en una cancha muy difícil, eso refleja que el grupo está firme y más unido que nunca", cerró Peralta.