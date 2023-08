El “Ruso” García: “En 9 de Julio de Felipe Sola ganaba más que un jugador de Olimpo”

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

El pibe se anotaba en el campeonato del potrero de la Escuela Nuestra Señora de Pompeya. Ahí, pegadito a la parroquia, donde se armaban unos relámpagos tremendos.

Pero lo más saliente eran los torneos de baby fútbol, por el despliegue de talentos que llamaban la atención. Hasta allí se acercaba el “Rusito” García, apodo que adquirió de joven por su larga y llamativa cabellera rubia.

“Era como una religión (risas), se armaban partidazos. De ese potrero salieron el ‘Bocha’ Alonso, ‘Tato’ Zapata, Juan Rodríguez y el ‘Oso’ Carlos Azcoitía, entre otros”, dijo Hugo.

“Había cumplido los 10 años, me gustaba jugar de '5' porque tenía contacto con la pelota. Olimpo, Liniers y Tiro me quisieron fichar, pero mis padres se mudaron a Villa Rosas”, afirmó.

En 1961, con 11 años –nació el 14 de febrero de 1949- arrancó en la sexta de Libertad.

“Por mi tío, Ricardo Acevedo, un fanático. Fui con mi hermano, casi dos años mayor (11/03/47) y junto con el ‘Negro’ Ángel Félix y Juan Carlos Danei éramos los gurrumines”, recordó.

Hugo jugó hasta la quinta y de ahí saltó a Primera.

“Debuté en el torneo oficial de l ’67 ante Comercial. Había jugado antes en la Copa Enrique Madera, un nocturno preparatorio. Y estuve hasta 1970”, resaltó.

“En Libertad jugaban el ‘Pocho’ Barú y Juan Rodríguez. En 1968 asumió como DT Lázaro López e hicimos un muy buen torneo. Rezongaba conmigo y con Juan porque nos tenía que perseguir para que fuéramos a entrenar. Tenía un Fiat 600, nos arriaba para la cancha, jajaja”, aseveró.

--¿En el ’69 vas a Independiente de Avellaneda?

--A fines de ese año. Por un representante del club, de apellido Gesteira, que trabajaba en la lana. En el ’67 me mandó a mí, que tenía 18 años, y a Roberto Larroque a probarnos en un preliminar de reserva entre el Rojo y Racing. Jugamos, nos volvimos y estaba contento porque me había ido bien. Quedaron en llamar, pero el técnico que nos probó, un cordobés de apellido Toledo, renunció a los 15 días y todo quedó en la nada”, dijo.

“A fines del '68 recibimos un llamado de Independiente pidiendo condiciones por mi pase. Arreglan con Libertad, me convocan a mí y a Roberto para viajar a Tucumán, pero luego el partido se cancela. Nos avisan de ir a Buenos Aires. En ese momento pensé que era para llegar y jugar, pero resulta que me pusieron apenas 15 minutos y me enojé, a tal punto que me volví a Bahía. Con el tiempo pude entender mi error", sostuvo.

--¿No te pudieron convencer?

--No. Me dijeron que había más prácticas, pero yo estaba enculado. Al mediodía fui a comer, le dije al cantinero: “traerme un vino, porque como y me voy”. Me dijo: “Usted es jugador, no puede tomar vino”. Para qué, fue peor.



144 partidos jugó Hugo García en la Liga dle Sur entre 1967 y 1980: Libertad (102), Olimpo (4) y Villa Mitre (38). Hizo 4 goles y vio 4 rojas. En un torneo nocturno (Copa Enrique Madera) ante Liniers, ejecutó 15 penales y convirtió 14; "Pelé" Gerardi anotó los 15 y el chivo fue campeón. (Datos: Eduardo "Cocho" López).



--¿En el ’69 te llama Platense?

--Sí. Me quiere llevar junto con el “Pocho” Barú. Pero ya estaba errático: “Pocho, si no voy definitivo para quedarme no voy; a probarme no”. A los pocos meses me compró Olimpo y Rosario se lleva a Barú.



--¿Quién te lleva a Olimpo?

--Rodolfo Carapela, que estaba en Libertad. Por mi pase van cinco jugadores de Olimpo; en ese momento ya era marcador central. Jugué con "Tarugo" Torres, "Fito" García, Guille Bossio, Susbielles, Juan Bazerque, Carlos Mamoli , "Bambi" Flores, Gavio, De Nápoli, Horacio Giordano, Barrado y "Tato" Zapata. Salió campeón Huracán, segundo Rosario y tercero Olimpo. Un año difícil para mí, era como hacer el servicio militar. A las 19.30 había que entrenar; si faltabas no cobrabas.

“Y eso que venía con ritmo porque un año antes Carapela nos había puesto a punto. Como el pase era por un año no quise seguir, me volví a Libertad", dijo.

--¿En el ’73 te compra Villa Mitre?

--Sí. Estuve hasta principios del '76, cuando decidí ir a la Liga Deportiva Agraria de Rivadeo, compuesta por equipos de Felipe Sola, 17 de Agosto, Villa Iris, Chasicó, Bordenave y San Germán. Para que te des una idea, los jugadores de Olimpo cobraban menos que yo. Estaba la rivalidad entre Agrario, que tenía 9 refuerzos de Bahía, y 9 de Julio, donde jugué. Ambos clubes se peleaban para llevarme.

"Yo era nacido en López Lecube y mi hermano había jugado en Agrario. Había arreglado con 9 de Julio por 150 de los marrones (150.000 pesos), pero en la semana vinieron los de Agrario y me ofertaron 250. Les dije que primero estaba 9 e iba a hablar con ellos. En Felipe Sola hicieron correr la bolilla que me iba a Agrario. Vinieron, ni me dejaron abrir la boca: ‘¿Cómo te vas a ir a Agrario si nosotros te vamos a dar 300? Sin hablar, de 150 me fui a 300.000. Les di la mano y jugué para 9 de Julio”, dijo.

--Lo que debe haber sido el clásico.

--Jajaja. En el segundo partido, a cancha repleta. En Agrario jugaba Santanafessa, Capelletti, Gorosito y Víctor Sánchez, entre otros; en 9 de Julio éramos el arquero, "Coco" Biancucci, y yo. Ganamos 1-0 con gol de Rodolfo Delgado. De todas maneras Agrario sale campeón y nosotros segundo. En realidad me echaron y me dieron dos partidos; en esos dos partidos ellos hicieron la diferencia. El otro clásico de la segunda fase fue 1-1.



--¿Cómo te fue en Villa Mitre?

--Bien. En 1974 peleamos el torneo con Sporting. Si le ganábamos el último partido éramos campeones, pero terminamos 1-1 en cancha de Rosario. En ese partido le echaron la culpa a Calandrón, que decían había ido para atrás.

--¿Y fue así?

--Para mí no. El error, desde mi punto de vista, fue del "Titi" Santanafessa, tras un centro a ras del piso. Pagó Amadeo Calandrón porque tenía esa fama (risas). Ganábamos 1-0 con gol de Zapata y el empate lo hizo Mosqueira. No pude jugar esa final porque venía cumpliendo una suspensión de 5 partidos, tras una expulsión ante Comercial. Fue porque le tiré una patada, aunque apenas lo rocé, al árbitro Manuel Antón. Tendría que haber echado a Calandrón”, contó.

“Teníamos un equipazo, con Víctor Sánchez, Canutti, Calandrón, Alonso, 'Tito' Andreocci, Lofredo, Santanafessa, Medina, Capelletti, 'Caty' De la Canal, Zapata, Alberto Coria y los hermanos Molina", subrayó Hugo García.

En 1978, el "Ruso" decidió jugar en Valentín Vergara de Villalonga "porque ee pagaba bien y no necesitaba entrenar (risas), lo hacía jugando al fútbol en la semana". Y en 1979 retornó a 9 de Julio de Felipe Sola, que ya militaba en la Liga de las Sierras, porque un año antes se había disuelto la Liga Deportiva Agraria de Rivadeo.

“Me di el gusto de jugar un par de partidos para el seleccionado de esa liga. Enfrentamos a Coronel Suárez, donde jugaba el 'Ruso' Schmidt, pero no pudimos sortear la primera fase. Empatamos 1-1 de visitante y a la vuelta me expulsan a mi y al Coco Biancucci; obviamente no pudimos hacer frente con dos menos”, recordó.

--¿En 1980 rechazaste una propuesta de Huracán de Ingeniero White?

--Sí. Huracán ganó el torneo Promocional y yo había vuelto a Libertad, me sentía muy cómodo en mi club.

--¿Tenés una anécdota atajando en Libertad?

--Uhhh. En 1968, ante Huracán. Voy al arco porque lo echaron a Francisco "Paco" Capdebosq, que había atajado en Boca y también estuvo en Olimpo. No había cambios, me gustó la idea de ir al arco, atajé todo el segundo tiempo. ¿Si la rompí? Nooo. Me hicieron dos goles de penal y otro más; Huracán tenía un equipazo.

Su hijo se llama Martín por una gran figura de la Liga del Sur

Hugo García festejó en menores el campeonato de quinta división jugando para Libertad en 1966 y ya de chico empezaba a admirar a algunos futbolistas de otros equipos.

Si bien destaca que "Pipo" (Néstor Raúl) Rossi era un fenómeno, él siempre quedó maravillado con el juego de Marco Martín Rupérez, a tal punto que su hijo se llama Martín en honor al ex jugador de Rosario Puerto Belgrano.

"Era un '5' completo, lo he enfrentado en la cancha y daba gusto tenerlo como rival", señaló Hugo.

"Me retiré a los 31 años, cuando entré a trabajar a La Nueva Provincia. En el '82 casi vuelvo a jugar en Villa Mitre, porque me había entrenado y estaba afilado. Pero como mi pase estaba en Felipe Sola y demoraba en llegar un día me cansé de esperar y colgué los botines", contó.

“Ese año estaba el 'Ruso' Schmidt en el club y Abdon Sánchez, que era el técnico, me vio jugar en reserva y preguntó: '¿Quién es ese veterano? La está rompiendo'. Pero quedó en anécdota...", aseguró.

--¿Los amigos de la infancia?

--Muchos. Y los de ahora, como Adrián Marchese. Andábamos juntos los que jugábamos al fútbol; con el "Beto" González, Juan Rodríguez y los hermanos Gerardi, entre otros, con quien nos íbamos a La Candela, en Vieytes al fondo, donde nos divertíamos mucho. Después nos cruzábamos en la cancha y cuando había penales, tanto "Pelé" como yo pedíamos patear. Yo le pegaba fuerte, pero "Pelé" te hacía tac contra un palo; era un crack...

"En el primer partido de sexta fuimos a jugar a cancha de Liniers y "Pelé" Gerardi, que era chiquito, jugaba de "11". Entonces "Pajita" (Juan Carlos) Denei lo mira, se da vuelta y nos dice a nosotros: "Mirá el 'Pichi' que me tocó hoy, me hago un festín". Perdimos 5 a 1 y "Pelé" hizo cuatro goles. A Denei lo gastamos toda la vida, jajaja.

--¿Cómo se compone tu familia?

Mi hija mayor, Paola (madre de Lautaro y abuela de mi bisnieta: Mía); después está Cecilia (madre de Tiziana y Mateo, que juega en la escuelita de Luján de Cuyo, Mendoza) y luego mi hijo Martín (padre de Juan Pedro, que juega en San Francisco, categoría 2017).

“Voy siempre a verlo, falté una vez porque me fui al campo y ellos jugaban en Dublin. Y mi señora es María Cristina Blanco.

--Tu hijo jugó en San Francisco y ahora le toca a tu nieto.

--Martín hizo toda las menores en el Sanfra y llegó a Primera. Ahora sigue Juan Pedro, que también es defensor.

--¿Cuántas cosas dejaste de lado por San Francisco?

--Muchas. Yo y un grupo de padres. Hice los tablones de madra de la tribuna en mi carpintería. Me levantaba a las 6 de la mañana para ir a rastrillar la cancha, nivelarla con tierra y le sembrábamos césped.

"El diario La Nueva Provincia nos ayudó económicamente, en el '93 y '94, para cerrar el paredón que faltaba cuando se organizaron los Intercolegiales. Una época maravillosa", señaló.

--También fuiste técnico.

--Dirigí las categorías '76, '77, '78 y '79 con el "Beto" González, que insistió para que lo acompañara.

--¿Cómo ves hoy al club?

--Hermoso. Se ven progresos y resultados deportivos. "Pelusa" como dirigente y Martín (Carrillo) como técnico están haciendo un trabajo bárbaro.

"Vivo a dos cuadras del club, pero voy cuando juega mi nieto. Ya no tengo edad para colaborar con trabajo, aunque si debo resaltar todo lo bueno que hizo mucha gente del barrio por este lindo club", finalizó.