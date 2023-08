Claudia del Valle, la bahiense que será voluntaria en el Mundial de Francia

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

Si bien el partido inaugural entre Francia y Nueva Zelanda se jugará recién el viernes 8 de septiembre, para Claudia del Valle el Mundial de rugby de Francia ya comenzó.

Esta traductora bahiense volverá a desempeñarse como voluntaria en el centro de prensa, tal como ocurrió en el mismo país pero en 2007, cuando Los Pumas se insertaron definitivamente en el contexto internacional al lograr la medalla de bronce.

Llevará a cabo una tarea similar a la que desempeñó en otros eventos como el Seis Naciones y que complementan su actividad privada.

"Soy profesional de los idiomas. He viajado mucho y recorrido puertos del mundo, llevando a autoridades portuarias a otros puertos, para ver adelantos y demás. Participé en congresos sobre los llamados `puertos verdes´, ecológicos. Llevábamos a toda esta gente a visitar esos puertos. Estuve en Londres, Oslo, Estocolmo, Colombia, Nueva Jersey… Siempre actuando como intérprete. Por ejemplo en marzo pasado, en Australia, estuve trabajando en la visita del ex presidente Barack Obama a Sidney, donde fue entrevistado por la ministra de relaciones exteriores de Australia", dijo Del Valle.

Un afiche del recordado torneo de 2007.

Hacia esta nueva aventura, llena de expectativa y marcada por los recuerdos entrañables de aquel equipo Puma de Francia 2007, viajará este lunes rumbo a París, donde permanecerá dos meses trabajando en las instalaciones del Stade de France (Saint-Denis).

"Vuelvo al Mundial del rugby, a mi viejo amor... Hace dieciséis años, en 2007, estuve trabajando dos meses y diez días en el máximo evento de este deporte. Es maravilloso. Nadie sabe lo que es estar en el centro de prensa del Mundial, es un trabajo enorme…", dijo, antes de dar un recuerdo fugaz pero muy claro de su primer vivencia mundialista.

"(Los Pumas) Dos veces le ganaron a Francia. En el partido inaugural, cuando lo vi a (Horacio) Agulla que interceptó aquella pelota… No puede ser, dije… ¡Qué emoción que fue ese try, porque fue el primero!", recordó, en relación a la conquista de Ignacio Corleto en el partido inaugural, tras robar Agulla un pase en pleno avance francés (ver video).

Claudia también dio un pálpito de cómo ve al equipo argentino este año para la Copa del Mundo.

"Me encantan como juegan hoy, la garra que le ponen. Pueden llegar. Hay que pasar la primera ronda. Y, sobre todo, aguantar los físicos (rivales), cada vez más grandes. Hay que pasar eso también", afirmó.

Sala de prensa

Su trabajo como voluntaria le implica costear todos los gastos. Al menos la mayoría y los más importantes como traslados y alojamiento.

"Estoy en la recta final de la aprobación para alojarme en la Casa Argentina en París, que ofrece alojamiento para estudiantes de nuestro país que vayan a estudiar a alguna institución francesa. Como ya estuve alojada ahí en 2007, les pedí un descuento y me hicieron uno de estudiante", dijo.

Esta vez se tiene que presentar en funciones tres días antes del inicio del torneo y permanecer hasta un día después de disputada la final, que se jugará el sábado 28 de octubre, justamente en el estadio donde va a trabajar.

Su portal como parte del staff de la organización del próximo mundial.

"El día 5 (septiembre) tenemos la formación final, presencial. Ya nos dieron algunas clases grabadas. En la labor, en menos de dos horas se viene una ola de gente que hay que atender, que recibir, brindarle la información. Los periodistas te exigen: quiero esto, aquello… Es una tarea extenuante. Después, en el entretiempo de cada partido se emiten los partes para la prensa con las estadísticas detalladas. Lo mismo al final. Y como última actividad el personal voluntario se queda a analizar y revisar en qué pudimos haber fallado", dijo.

Algunos de los recuerdos que trajo la bahiense de Francia 2007.

"Serán 600 periodistas acreditados. Nosotros debemos estar dos horas antes del partido. Ellos se acreditan en un lugar especial. Vienen a preguntar y hay que orientarlos. Antes, en mi primer Mundial, la parte digital no estaba tan desarrollada como ahora. Había que explicarles cómo se manejaban las computadoras. Sólo algunos traían laptops", recordó.

Desde la izquierda, Julián Montoya, Ramiro Moyano, Claudia del Valle, Nahuel Tetaz Chaparro y Santiago Medrano. Encuentro casual en Australia 2019.

"En materia de redes sociales en 2007 estaba todo por arrancar y era muy poca la gente que traía sus portátiles. La mayoría de los periodistas acreditados iba a trabajar a las computadoras que teníamos en la sala de prensa, donde también había teléfonos fijos. Después, cuando fui en 2009 y en 2011 para trabajar en el Seis Naciones, los periodistas ya disponían de otra tecnología", agregó.

Encuentro Puma

Si bien conoce personalmente a varios jugadores argentinos de la gesta 2007, recuerda una anécdota con algunos del plantel argentino actual.

Las parrillas eléctricas donde se encontró con Nahuel Tetaz Chaparro y Julián Montoya.

"Tuve la suerte de encontrarme con Los Pumas en varios lugares. Por ejemplo en Australia, donde vive mi hija en Randwick, que es la cuna del actual entrenador (Michael Cheika) y donde jugaron un amistoso previo al Mundial 2019. Se alojaban a metros de donde vive mi hija. Allá hay un parque frente a la playa de Coogee que tiene parrillas eléctricas. Yo estaba haciendo unos choripanes para mi nieto y de pronto vi dos sombras acercarse je je… `Yo soy Nahuel y él Juli´, me dijo Nahuel Tetaz Chaparro, junto con Julián Montoya. Me oyeron hablar castellano con mi hija y se arrimaron para preguntar por las parillas. Me contaron que los compañeros habían ido a buscar carne para hacer un asado para todos. Así que se instalaron allí. Mientras, yo medio a escondidas les ofrecí medio choripán", concluyó.