El medanense Juan Manuel Gómez no olvidará su paso por Vila

La bandera del Club Midgistas del Sur flameó bien alto de la mano del medanense Juan Manuel Gómez, el destacado representante de nuestro medio en el Encuentro Nacional de Midget, desarrollado el pasado fin de semana en Vila (Santa Fe).

El medanense, uno de los tres exponentes del CMS en la ya tradicional cita federal (dijeron presentes las agrupaciones de todo el país), sorteó las instancias previas y se dio el enorme gusto de llegar a la instancia más importante de la competencia.

De menos a más, Juanma fue avanzando en el transcurso del encuentro, obstáculos y dolores de cabeza mediante, hasta llegar a la Prefinal 1, donde logró un notable triunfo que lo depositó en la prueba concluyente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Allí, entre los 15 participantes, el medanense, quien debutó en el derrape en 2018, se lució arribando en el 6º puesto, coronando así una participación inolvidable con las distintas agrupaciones de Midget de todo el país.

"Fueron días espectaculares, me sentí súper feliz con los resultados. La final fue increíble no pensé que iba a llegar tan lejos. Por suerte me adapté casi enseguida al manejo, aunque costaba adaptar el auto para que traccione lo más parecido a como lo hace en Bahía. La pista es muy diferente es larga y agarras más velocidad", contó Gómez.

"Tuve un pinchazo y un problema con la manguera de nafta, que me perjudicó en la serie, que venía segundo y de golpe se apagó el motor. Después, sacando esos problemas, todo funcionó muy bien", agregó Juanma, junto con Brian Dupont y Silvio Manzotti, los representantes del CMS en Vila.

Durante todo el Encuentro, la máquina negra que se prepara en Médanos fue protagonista y dio batalla en las distintas competencias; al punto de anotarse una victoria y llegar a liderar la prueba concluyente.

"En semifinales largué en tercera fila y llegué cuarto. Estuvo muy bueno, porque di pelea por puestos con dos pilotos y nos respetamos mucho. En la prefinal largue desde segunda fila y casi vuelco, después de tocarme con otro auto. Pero pude volver a largar desde última fila y llegué segundo", resumió.

"En la final desde primera fila y llegué a estar primero, hasta que en la segunda vuelta se paró la carrera. Regaron la pista y cuando largué, el auto patinaba muchísimo, ya que estaba puesto a punto para otro tipo de piso. Pero igual logramos un gran resultado", cerró.

La familia Gómez también depositó sus miradas y atención en la actuación de la joven Mía, hija de Juan Manuel y habitual protagonista de la Escuela de Midget en nuestra ciudad.

"A Mía le fallaba el motor, pero al menos pudo girar y divertirse mucho. La gente de Vila nos dio mucho cariño, quedamos encantados", contó Juan.

Además de Mía, también formaron parte del Encuentro de "Minimidgets", y en representación del Club Midgistas, Mateo García, Pablo Masague, Lennyn Ríos.

La final A del encuentro: