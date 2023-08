Habló el médico de Argentinos Juniors: la lesión, el gesto de Marcelo y el descargo contra Felipe Melo

El médico de Argentinos Juniors habló hoy sobre la increíble lesión que sufrió ayer el jugador Luciano Sánchez, tras una jugada desafortunada con el brasileño Marcelo, en el empate entre el Bicho y el Flu por los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Nunca me tocó ver algo así, es una luxación completa de rodilla. Es prácticamente una separación de la tibia y el peroné de la articulación de la rodilla", dijo Alejandro Roncoroni.

"Quizás sean necesarias dos operaciones. La recuperación es de entre 10 y 12 meses", agregó el médico en D Sports Radio.

Además, Roncoroni contó el gesto que tuvo Marcelo, quien se vio visiblemente conmocionado ni bien se produjo la jugada.

"Marcelo me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo. No me surge ni me sale hacerlo cargo a Marcelo. Lo único que da vergüenza son las declaraciones de Felipe Melo. Marcelo se retiró solo del estadio. Felipe Melo dio un montón de notas. Están claras las diferencias", comparó.

El exjugador del Real Madrid también publicó sus disculpas en su cuenta oficial.

"Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!", puso el brasileño.