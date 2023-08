Noel Gallagher “pagaría” por compartir banda con Paul McCartney y Ringo Starr

"Sin duda alguna me uniría a un grupo, pero no sé si yo mismo lo formaría".

El músico británico Noel Gallagher manifestó su entusiasmo por la idea de formar parte de una banda musical junto a los miembros sobrevivientes de los Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr. El cantante compartió sus pensamientos y aspiraciones sobre una colaboración musical que podría marcar la historia en una entrevista con el diario The Mirror.

"Sin duda alguna me uniría a un grupo, pero no sé si yo mismo lo formaría", afirmó Gallagher, líder de High Flying Birds y exmiembro de Oasis. En un atisbo de imaginación musical, el artista expresó su deseo de compartir escenario con otros dos gigantes de la música británica, Paul Weller y Johnny Mars. Sin embargo, fue su referencia a Ringo Starr y Paul McCartney lo que realmente capturó la atención de los fanáticos.

La idea de la colaboración entre Gallagher y las leyendas de los Beatles no es mera especulación. El músico dejó en claro que su deseo de hacer música junto a dos de sus ídolos es tan apasionado que "pagaría por estar ahí". Visualizando la dinámica única de tal banda, el artista añadió con entusiasmo: "Imagináte estar en una banda con Ringo y Macca. ¿Quién sería la voz? Todos".

No es la primera vez que el cantante expresa su amor por los Beatles. En una proyección del documental "Get Back" en 2021, Noel se sinceró al afirmar que se sentía avergonzado por las comparaciones entre Oasis y la icónica banda. Gallagher admitió que el dúo que formaba con su hermano Liam no podía igualar la grandeza de la legendaria banda de Liverpool.

Mientras la posibilidad de que suceda sigue siendo un sueño para todos los fanáticos, la idea de un supergrupo formado por estos líderes de la música sin duda sería un capítulo extraordinario en la historia del rock 'n roll. (Filo News)