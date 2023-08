Larreta: "Estamos convencidos de que Andrés de Leo va a ser intendente de Bahía Blanca"

Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó Bahía Blanca esta tarde y dialogó con La Nueva. acompañado de su postulante a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, además del precandidato a jefe comunal bahiense, Andrés de Leo y quien encabeza su lista de concejales, Fabiana Úngaro.

—A pocos días de las PASO se mantiene un alto nivel de indecisos o gente con bajo nivel de expectativa respecto de la votación. De hecho, lo vimos en el nivel de participación que fue muy bajo en las provincias. A ese grupo de gente, ¿qué mensaje se le puede dar?

—Que vamos a terminar con la Argentina de la violencia, de las peleas, de los agravios, de políticos que se pelean con políticos, y que la conclusión de todo eso es la Argentina que vemos hoy: frustración, inseguridad, inflación. Nosotros proponemos algo diferente; hechos, acciones, construir una mayoría para impulsar un cambio profundo, que se vea y que se mantenga en el tiempo .Tenemos que terminar con la Argentina del péndulo que va de un lado al otro y no avanza. Cambia el gobierno, vamos todos para acá. Cambia el gobierno, volvemos todos para atrás. Y así estamos hace 40 años. Nosotros vamos con un cambio profundo. No nos peleamos, no agredimos. Vamos a llevar resultados a los argentinos. ¿Por qué lo decimos? Porque lo hicimos. Tanto Diego como yo en la Ciudad de Buenos Aires estamos orgullosos de la enorme transformación que hemos hecho, que todos los argentinos ven y valoran. Eso es cambio de verdad, eso es lo que impulsamos para el país. Y con Andrés venimos trabajando hace años. Un tipo muy comprometido, de mucho laburo. Acá somos gente de trabajo, trabajo y trabajo. Eso es lo que nosotros creemos.

--En el marco de la interna de Juntos por el Cambio, el bullrichismo asegura que el país no necesita solo un buen administrador sino que hace falta alguien que tenga la fuerza necesaria para llevar un cambio profundo. ¿Qué responde?

—La Argentina lo que necesita es resultados. ¿Sabés qué son resultados? Cuando el Gobierno Nacional quiso cerrar las escuelas, yo mantuve con Diego las escuelas abiertas en la Ciudad de Buenos Aires. Acá en la Provincia y en el país entero estaban cerradas. O sea, clases en la Ciudad de Buenos Aires, escuelas cerradas en el país. Esos son resultados. Hoy tenemos la tasa de delito más baja de la historia en la Ciudad de Buenos Aires. Esos son resultados. Ahora, nosotros no nos paramos en la punta del Obelisco a gritar '¡vamos a meter todos en cana!', eso no sirve para nada. Acá hay que cambiarle la vida a la gente de verdad. La firmeza que vale es la que le cambia la vida a los argentinos. Eso es lo que vale, no la de los gritos de la tribuna.

— A propósito de cambios, voy a traer a colación un tema local porque mañana se aplica un nuevo aumento de colectivos en la ciudad de Bahía Blanca, y se sabe que hay una disparidad en la entrega de subsidios entre AMBA e interior. ¿Eso puede cambiar? ¿Va a cambiar? ¿Tienen una idea de cómo modificarlo?

— Eso es una decisión del kirchnerismo, del gobierno nacional, y está mal. Por eso nosotros planteamos volver a hacer de la Argentina un país federal, que va más allá de los subsidios. Aquí hay una discusión mucho más grande que es la coparticipación. Vamos a cumplir con la última reforma constitucional que dice que hay que replantear o renegociar el sistema de coparticipación. Y habiéndote dicho que los subsidios están mal: son una injusticia así como están planteados, pero eso es una decisión del kirchnerismo que gobernó 16 de los últimos 20 años y ha hecho de la Argentina un país unitario. Esto no es una opinión, son datos matemáticos. Cantidad de recursos, porcentaje de recursos que administra el gobierno nacional respecto a provincias y municipios, ese porcentaje nunca ha sido tan alto como ahora. Es el momento más alto de nuestra historia. Eso es un país unitario totalmente premeditado. Para controlar políticamente a los gobiernos provinciales desde el manejo a la caja. Vamos a terminar con eso. Las provincias van a tener más acceso a recursos, más autonomía y más responsabilidades, por supuesto. Como corresponde. Cada provincia va a ser artífice de su destino. La provincia de Buenos Aires hoy recibe el 22% y produce el 35%. ¿Te parece que no hay discriminación a la provincia de Buenos Aires?

— Recién en conferencia de prensa te preguntaban por la relación con el FMI a partir del 10 de diciembre, en caso de que te toque ser presidente. Y decías que cuando llegue el momento tendrás que ver cómo están las cosas para ver cuál es el tipo de relación a llevar adelante.

— En cualquier caso, nosotros vamos a actuar con mucha firmeza para conseguir las mejores condiciones para la Argentina. ¿Qué quiere decir las mejores condiciones en un préstamo? La tasa más baja posible y el plazo más largo.

— ¿Fue un error haber tomado ese crédito en 2018?

— El problema no es el crédito, el crédito es una consecuencia. Acá el problema es el déficit. La Argentina viene acarreando décadas y décadas de déficit. Mauricio Macri agarra el gobierno de Cristina Kirchner que tenía 6, 7 puntos de déficit. Ese es el problema, que sistemáticamente gastamos más que lo que tenemos. Y no da para más. Podemos discutir si en ese momento había que tomar ese préstamo u otro, pero el problema es la causa. A mí me gusta profundizar, ir al cómo, no quedarme en el título. ¿Qué candidato no te va a decir 'vamos a bajar la inflación'? Obvio. El tema es cómo, y el tema es quién tiene la capacidad para hacerlo, quién tiene la capacidad de gobernar para enfrentar problemas tan complejos como ese.

"Yendo al cómo, lo primero que hay que hacer es dejar de gastar de más. No seguir con un déficit crónico como hasta ahora. Segundo, de la mano de eso, dejar de emitir. La emisión genera inflación acá, en la China, más tarde o más temprano, siempre. Tres, para garantizar eso, una ley que independice de verdad al Banco Central, que le dé autonomía e independencia, cosa que el gobierno no pueda ir a tocarle la puerta a pedirle que le dé plata de más. Pero eso no alcanza, tenés que lograr estabilidad cambiaria también. ¿Cómo se logra eso? Con dólares.

"Hoy tenemos toda esta tela de araña de dólares de distintos tipos, que ya a esta altura nadie entiende nada, producto de una sola cosa: el cepo. Vamos a promover un boom de exportaciones en la Argentina empezando el año que viene, que tenemos ingreso adicional de dólares gracias a Vaca Muerta, con el primer gasoducto que llega hasta por acá, y con la exportación de litio en Jujuy. El año que viene Jujuy va a exportar 4 mil millones de dólares en litio. Eso ya nos va a dar un ingreso de dólares que nos va a permitir empezar a estabilizar el tipo de cambio, que es la cuarta medida que tenemos que tomar para terminar con la inflación en la Argentina".

Larreta habla con La Nueva. Lo acompañan Ungaro, De Leo y Santilli.

— La primera medida que mencionaste es no seguir gastando de más. ¿En qué dejarías de gastar de más?

— En un montón de cosas. Ojalá te pudiera decir 'dejamos de gastar en esto y ya está'. No existe eso. Acá necesitamos gente que conozca, gente que tenga experiencia, que se arremangue, que conozca el presupuesto. Que podamos entrar con lupa y decir 'bueno, este programa está duplicado entre la Nación y la provincia', que vas a encontrar un montón. Vamos a reducir a la mitad los cargos políticos del Ejecutivo nacional. Vamos a promover que las provincias acompañen también a partir de un pacto fiscal esa austeridad en la construcción del gobierno. Vamos a sacar a los intermediarios de los planes sociales. No significa eso de dejar de atender a la gente pobre que lo necesita. Pero cuando entrás línea por línea, los contratos de construcción de la era kirchnerista tenían sobreprecios, en muchos casos, escandalosos. Todo eso es plata que se gasta de más. Es línea por línea. No hay nada que yo te pueda definir en dos minutos de una entrevista.

— Yendo netamente a lo político local. Viniste varias veces y siempre estuviste acompañado por Héctor Gay, el intendente, y Nidia Moirano, que ahora es precandidata por la otra línea de Juntos por el Cambio. Hasta hace un tiempo todo el mundo los ubicaba a ellos en la línea larretista y un día se comunicó que iban a apoyar a Patricia Bullrich. ¿Cómo tomaste esa situación?

— Esa explicación la tienen que dar ellos. Nosotros estamos trabajando con Andrés de Leo. Lo conocemos hace muchos años y hoy es nuestro candidato. Estamos convencidos que es la mejor persona para llevar adelante el nuevo impulso que necesita Bahía Blanca. Las perspectivas que tiene toda esta zona son muy grandes con el tema de la llegada del gasoducto y la perspectiva de tener las plantas de GNL acá. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo. Nosotros con Andrés estamos trabajando muy bien en eso, previendo también la diversificación de los puestos de trabajo. Estamos convencidos que Andrés va a ser el intendente de Bahía Blanca, una ciudad muy importante en la provincia.

— ¿Pero te sorprendió o no ese salto de Héctor y Nidia?

— Yo respeto la voluntad de cada uno y en todo caso lo tienen que explicar ellos. Estamos muy bien trabajando con Andrés.