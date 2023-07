​​​​​La importancia del RCP: "Se nos fue dos veces, actué y salió"

Rastro Vieytes, equipo que compite en la Liga Comercial hace 20 años, tiene desde el sábado un nuevo ídolo.

Se llama Gastón Miranda, jugador de la categoría Veteranos (+35), quien literalmente le salvó la vida a su compañero Damián Hammerschmidt, cuando se desvaneció en pleno partido, en una de las 11 canchas del predio de la Unión Ferroviaria, ubicado en Don Bosco al 4100.

Gastón -"Mono" para sus compañeros- es policía bonaerense y, al contar con capacitación permanente en la materia, fue el primero que auxilió a Damián, de 37 años, quien hoy se recupera en el hospital Privado del Sur, siendo sometido a distintos estudios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Se jugaba el segundo tiempo, Damián iba corriendo entre dos rivales y la pelota se fue al lateral. Vi que empezó como a sentarse y después se cayó. Un jugador del otro equipo gritó que estaba convulsionando y ahí intervine. Le controlé la respiración y miré la lengua por si había tenido un ataque de epilepsia", relató Gastón.

En medio del dramatismo de la situación, el futbolista comenzó a hacerle reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegó el personal de enfermería que se encuentra en el complejo con un desfibrilador.

"Yo sentí que se nos fue dos veces, actué y salió, lo pudimos revertir gracias a Dios. Perdí la noción del tiempo. Es más, me dicen que saqué a la enfermera que vino porque hacía el RCP débil y seguí yo, pero la verdad es que no me acuerdo".

Demora de la ambulancia

Gastón destacó que el desfibrilador utilizado es sofisticado -indica cuándo tenés que hacer RCP y su ritmo o si se requiere tratamiento eléctrico- y de esa manera pudieron estabilizarlo hasta la llegada de la ambulancia, "que tardó como media hora".

Es la primera vez que el policía interviene en una emergencia de estas características, con el agravante que se trataba de "un compañero y amigo".

"Nosotros, como policías, estamos capacitados porque muchas veces -como en este caso- el patrullero llega antes que la ambulancia. Tenemos al menos dos capacitaciones por año y siempre nos dicen que hay que actuar porque cuando se llega al RCP es porque la persona está perdiendo la vida, es decir que no hay riesgo de que lo que uno haga sea peor", explicó.

En el hospital creen que Damián tuvo lo que se llama muerte súbita reanimada y actualmente está siendo sometido a estudios clínicos y cardiológicos.