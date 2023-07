Karina Banfi: "Las escuelas están cerradas por conflictos políticos"

"Las escuelas están cerradas por conflictos políticos y no por problemas propios de la situación de las provincias. ¿Qué tiene que ver un conflicto en Jujuy con un paro en Bahía Blanca? Acá se están olvidando de los chicos. Muchos crecen y no saben leer y escribir, no comprenden cuestiones lógicas, de sentido común".

La diputada nacional Karina Banfi (UCR-Juntos por el Cambio) se encuentra en su Bahía Blanca natal, donde se refirió al conflicto educativo que tomó especial trascendencia este año debido a la gran cantidad de días perdidos de clase, tanto por huelgas como por problemas de infraestructura.

En diálogo con el programa Allica y Prieta a las 12 que se emite por La Nueva Play, Banfi, alineada con la lista que encabeza Patricia Bullrich, se mostró de acuerdo con el reclamo de los padres autoconvocados bahienses para que se declare a la educación como "servicio esencial", lo cual anularía la posibilidad de que haya paros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Soy co-firmante de un proyecto para declarar a la educación esencial, presentado por el diputado Alejandro Finocchiaro (exministro de Educación de Cambiemos). ¿Por qué no avanza? Está trabado porque el Frente de Todos no permite avanzar", aseguró la legisladora que este año aspira a renovar su banca.

Según aseguró, estas situaciones se van a acabar en caso de que Bullrich acceda a la presidencia.

"Hoy hay una demanda de orden, de vivir en un contexto donde funcione la ley y salir de la anomalía en que viven la Provincia y la Nación. Un sector mayoritario de los argentinos está esperando que la política le facilite la vida y no se la siga complicando como viene sucediendo hace muchos años, en especial en estos últimos cuatro".

Además de valorar a la exministra de Seguridad como precandidata a presidente, Banfi también elogió a la fórmula para la Gobernación.

"Es un orgullo la fórmula integrada por dos intendentes, uno del Conurbano y otro del interior, como Néstor Grindetti (del Pro de Lanús) y Miguel Fernández (radical de Trenque Lauquen). Gracias a su experiencia y trayectoria logran una gran sintonía con el productor, con el jubilado, con el comerciante, con la persona que recibe un subsidio. No sé si hemos visto una propuesta así en la provincia de Buenos Aires, la cual necesita recuperar su identidad bonaerense. Hoy la Provincia está demasiado subsumida en la política nacional".

Y finalizó: "Para mí representar a la lista de Juntos, de la provincia de Buenos Aires en general y de Bahía Blanca en particular, es una cucarda".