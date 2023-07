Spiderman gratuito: un bahiense de 24 años se disfraza de superhéroe

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Juan Menchón tiene 24 años y es la cara y el corazón detrás del hombre araña bahiense que se disfraza de forma gratuita para llevar alegría e ilusión a los más chicos.

Desde el año pasado se presenta en domicilios, casitas de fiestas, eventos solidarios y graba mensajes de cumpleaños llevando sonrisas y fantasía a las infancias, sin cobrar por su servicio.

La idea nació a fines de 2021 luego de haber ido al cine a ver la última película de Spiderman.

"Me gusta Marvel y más que nada este superhéroe. De chiquito me crié viendo el hombre araña, fue siempre mi favorito", contó.

"Después de ver la última película se dio la posibilidad de comprar el traje. Llegó en 2022 y estuvo un tiempo en la caja hasta que lo usé en casa por primera vez", contó.

La primer niña que lo vio disfrazado fue su sobrina y fue un momento mágico para ambos.

"Disfruté un montón como me miraba, esa vibra y esa interacción", comentó.

Luego, un amigo que tiene un hijo, que también es fanático del hombre araña, le preguntó si quería presentarse en el cumpleaños y accedió.

"Ese día fue una transformación. Lo que sentí cambió mi manera de ver las cosas. Cómo me abrazaban los niños, me besaban, ese cariño que se vive, esa vibra. Ahí tomé la decisión de empezar a hacer esto", dijo.

Días atrás, Juan organizó un evento solidario de superhéroes en la Plaza Rivadavia. Alquiló los trajes junto con otros amigos y colaboradores e invitó a otros superhéroes a estar presentes en la animación.

El año pasado había asistido a un evento con los mismos fines invitado por Matías, @ciudadanobahiense y eso lo inspiró.

"Ese día se disfrazaron desde personas que conocí en la plaza hasta una mamá que me conocía por haber animado la fiesta de su hijo", señaló.

"También se disfrazaron personas de la ciudad que cuentan con trajes. Y no solo solo hubo superhéroes y princesas, sino que estuvo presente el grupo Magia a Bordo (@magiaabordo), grupos de animación, set de maquillaje y payasos", mencionó.

"Estoy muy emocionado y más que agradecido con cada uno por coparse con esta idea", dijo.

Hubo muchos niños y niñas, recibió un montón de donaciones y una visita muy especial y emotiva: su abuela, quien asistió por sorpresa.

"La idea es, este 20 de agosto, repartir todo lo que recibimos en merenderos y hogares de la ciudad: juguetes, alimentos no perecederos, ropa y libros", confió.

En junio explicó una vez más en su Instagram que su servicio es gratuito.

"A veces la gente me daba algo para comer o unas monedas entonces les pedí que en vez de eso me dejaran un alimento no perecedero, juguetes, ropa o libros y empecé a traer las bolsas a casa. Por suerte tengo la habitación colapsada de donaciones que repartiré en agosto.", dijo.

Se presenta en eventos para todos por igual y hasta graba y envía saludos personalizados por teléfono.

Estudia Profesorado de Educación Física y trabaja en un complejo de deportes con cancha de fútbol, básquet, voley y salón (en Charlone al 300)

"Hay cumpleaños a los que no puedo asistir por temas de estudio o trabajo pero siempre les digo a los papás que puedo coordinar para ver a los chicos un ratito en mi tiempo libre y el tiempo libre del niño también", agregó.

"Agradezco a las familias, a los padres y madres de la comunidad bahiense que me invitan a los cumpleaños, me preguntan si necesito algo, comparten las publicaciones. Me siento muy acompañado porque las colaboraciones siguen llegando. Sobre todo me siento afortunado de generar este impacto", señaló.

Es mucha gente la que colabora con Juan para que esta tarea siga en pie y vaya creciendo, como su abuela, quien le ayuda a ponerse el traje.

"Son muchas personas a las que tengo que agradecer porque sin ellos el hombre araña servicio gratuito no estaría disponible", concluyó.

