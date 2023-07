Todo encaminado para que De Tomasi reemplace a un DT que llevaba 32 años en el club

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Todo indica que el entrenador bahiense Lisandro De Tomasi, recientemente desvinculado de Villa Mitre, continuará su carrera en la Liga Argentina, ahora dirigiendo a Pico Football, equipo al que enfrentó la temporada anterior.

Si bien no fue oficializado porque restan detalles de la negociación, Lichi es el DT al que le apuntó la dirigencia pampeana, restando sólo algunos detalles para que se convierta en el reemplazante de Marcelo Germanetto, quien estuvo en la institución durante 32 años.

Pico participó durante 10 temporadas en la Liga A: ’94-95 (14º), ‘95-96 (10º), ’96-97 (6º), ’97-98’ (11º), ‘98-99 (3º), ’99-2000 (14º), 2000-01 (13º), 2001-02 (10º), 2002-03 (9º) y 2003-04 (12º).

Y en la última volvió al segundo escalón del básquetbol argentino, tras ascender de la Liga Federal.

La despedida

En un comunicado, Marcelo Germanetto se despidió, expresando su sorpresa tras la decisión de la comisión de Pico.

“Después de 32 años ejerciendo mi profesión de Entrenador y Profesor de Básquet en Pico Football ClubI me toca decir adiós. Por una decisión unilateral, sorpresiva e inesperada por parte de la Comisión de Básquet del club (Franco Camino, Fernando Baudracco y Cristian Negrotto) fui notificado que no continuaré en el proyecto deportivo. Quiero dejar en claro que fui totalmente sorprendido por esta decisión, ya que me encontraba con las energías e ilusiones para continuar, con toda la pasión y profesionalidad con la que me manejé a lo largo de mi vida”, inició.

“Esta situación, reitero, escapa a mi persona, y aclaro que no se trata de una cuestión por lo económico, por lo deportivo ni por lo humano, solamente me comunicaron que ‘se quería hacer una renovación en la cabeza del proyecto’, según lo informado por los encargados de la disciplina”, agregó.

También, expresó: “Me toca despedirme de una manera que no hubiese elegido, pero no todo en la vida depende de uno, con dolor, con tristeza, pero convencido de todo lo vivido, realizado con la pasión, profesionalidad y amor que tengo por este club. Nunca escatimé esfuerzo alguno ni dudé en poner una gota extra de energía para que todo fluya de la mejor manera”.