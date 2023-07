Nidia Moirano, precandidata a intendenta de la ciudad de Juntos por el Cambio, dijo esta mañana que "somos el único espacio político que muestra a su candidata a presidente" y le apuntó a Federico Susbielles (Unión por la Patria): "Se quiere despegar, si no se mostraría con quien va a liderar el país".

"El viernes va a estar Patricia (Bullrich) en Bahía Blanca, estamos contentos. Para nosotros Patricia es nuestra referente. Creo que somos el único espacio político que muestra a su candidata a presidente. Porque si ustedes pasean un poco por Bahía Blanca, la única foto que ven de un precandidato a presidente es la de Patricia Bullrich, pareciera que el resto de los candidatos van en lista corta", amplió.

"No he visto ninguna foto de Susbielles con (Sergio) Massa. Pienso que se quiere despegar, si no se mostraría con quien va a liderar el país; es fundamental mostrarse con quien va a estar a cargo del Ejecutivo nacional", sentenció.

En diálogo con Panorama, por LU2, Moirano señaló también que "nos parecemos muchísimo con Patricia; me conocen y saben que soy ordenada y me gusta planificar, que es la manera correcta de trabajar porque no se puede trabajar bajo la incertidumbre, sin datos, sin información técnica".

En otro tramo de la entrevista, la actual senadora provincial mencionó que "tenemos una campaña muy austera frente a los millones que gastan otros".

"Recorremos todos los barrios caminando, escucho a la gente y hay un tema en común últimamente que es ABSA, las calles están detonadas —mencionó—. Antes de ayer se terminó la vereda en la semipeatonal de calle Garibaldi, ayer vino ABSA y la rompió para pasar una cañería; ABSA depende de la Provincia. También la gente pide más luces, cámaras... Siempre faltan cosas, pero hay que decirle a la gente en qué momento se van a poder hacer. No noto una desatención hacia los barrios".

En tanto, dijo que es muy diferente al actual intendente Héctor Gay y que en caso de ganar las elecciones, le dará su impronta al gobierno local.

"Héctor fue un gran gestionador, realizó muchas obras; recordemos cómo estaba Bahía cuando asumió. Él dio institucionalidad y transparencia, pero siempre en una intendencia hay cosas para hacer y nosotros vamos por más. Con Héctor somos amigos, pero somos muy distintos y yo le voy a dar otra impronta a la intendencia", respondió.

Además, Moirano se mostró "convencida" que Juntos por el Cambio gobernará en la ciudad, la provincia y el país desde diciembre.

"Pensamos que Patricia va a dar impulso y planificación para lo que viene en Bahía Blanca. Es necesaria mucha infraestructura, estabilidad y firmeza, sin cambiar las reglas de juego como hace el kirchnerismo día a día", aseguró.

"Estamos convencidos que vamos a ganar Nación, Provincia y Municipio. De todas maneras, no voy a cambiar mi manera de ser y voy a plantear las cosas. El gobernador (Axel) Kicillof vació la Justicia en la Provincia, no lo digo yo. Iré con la verdad", completó.