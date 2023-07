Ya piensan en otro parque industrial, llegan las piedras semipreciosas y una calle pavimentada a la nada

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? Una pena que no podamos encontrarnos en la Copa Argentina, si bien no nos cruzaremos con el gran campeón, en una de esas nos vemos las caras con Villa Mitre...

--Sabía que no ibas a dejar que me siente para tirar algo de eso. Muy previsible lo tuyo, José Luis.

--Bueno, no te enojes, lo importante es que un equipo de Bahía llegó a esta instancia ¿no? Felicitaciones para La Villa y la mejor de las suertes.

--Sí claro, en eso coincido, el tema es que no entiendo cómo todavía tenés ganas de cargarme, realmente no se puede creer, aunque capaz que ahora con Cavani remontan, je, je.

--Bueno, pidamos los primeros cortados y cambiemos de tema, así descomprimimos un poco. ¿Te parece?

--Mirá, hoy es domingo, vine relajado, pero indudablemente sos un maestro en hacerme subir la temperatura.

--Bueno, shhhh... pero bajá la voz porque viste que los de la mesa de al lado después se quejan. Desde hace años, todos los domingos, sin falta, escuchan todo lo que hablamos y después critican.

--Jaa... tenés razón. Tendríamos que pagarles el psicólogo.

--Un psiquiatra mejor. Pero arranquemos. ¿Esta semana compraste algún verde?

--Jaa... para nada, pero el tema sigue caliente.

..Vi que llenaron de policías de la Federal el microcentro porteño para erradicar a los arbolitos, pero siguío subiendo.

. Encima ahora se viene otro dólar diferencial para el campo, el acuerdo con el FMI se demora y hay necesidad de parar la caída de reservas. Esperemos que todo llegue a buen puerto.

--Bueno, pero la mayoría de la gente no sigue de cerca estas cuestiones, sino que pone la lupa en cómo evolucionan los precios de los artículos básicos y los servicios.

--Por supuesto, y ya que me difamás diciéndome que compro dólares, yo te pregunto si no habrás usado a tu suegra para acceder a los créditos para jubilados de la Anses, je, je.

--Nooo... pero te puedo comentar algo al respecto.

--Dale.

--El miércoles un amigo estuvo en la Anses por un tema de asignaciones familiares y me dijo que es impresionante la demanda de esos créditos. Estaba haciendo cola en las oficinas de avenida Colón y vio que cada tres personas que entraban, una preguntaba por los créditos para jubilados, pero creo que hasta septiembre ya no hay cupo. Es más, me dijo todos los que estaban en los boxes eran jubilados firmando el contrato para el préstamo. Realmente fue un éxito.

--Y claro, 29 por ciento de tasa de interés es algo que hoy no existe en el mercado. Encima te dan hasta 400 lucas. Me da la impresión, aunque carezco de info, que en muchos casos es gente que los saca para darle una mano a los hijos y a los nietos.

--Y sí, por lo que pudo ver mi amigo era gente que llegaba en buenos autos y que en general no se trataba de jubilados que cobran la mínima. No sé, pero tengo la misma sensación.

--Fijate que el gobierno sacó una resolución prohibiendo, a quienes accedan a los nuevos créditos de la Anses, comprar dólar ahorro, cosa que está muy bien.

--Es razonable, sobre todo cuando la idea es que se reactive el consumo, aunque te diría que hay algunos que, obviamente, compran dólar blue.

--Bueno Juancho, dejemos de lado el tema económico y tirá alguna novedad que haga ruido, ¿puede ser?

--Ok, esta me parece que es una novedad positiva para la ciudad.

--Dale, en plena malaria siempre es bueno escuchar cosas positivas.

--No sé si viste el nuevo acceso al Parque Industrial, consorcio que está andando muy bien y que acaba de renovar autoridades.

--Sí, sabía, incluso se terminó la obra de pavimentación que hizo la Muni por calle Pedro Pico.

--Exacto, con eso se entrará por un costado y se evitará el acceso por la ruta, en un lugar saturado de tránsito.

--Correcto, eso ya lo sabía, pero me hablaste de un dato nuevo.

--Sí, calmá la ansiedad. Por lo que sé, el Parque Industrial está funcionando muy bien, hay pedidos constantes de empresas que se quieren instalar y tengo una “perlita” en todo sentido.

--¿A ver?

--Estos días se recibió un pedido de una empresa que está operando en Neuquén, con piedras semipreciosas, que quiere instalarse en Bahía Blanca. Por eso pidió pista para un terreno en el Parque Industrial. Me dijeron que quieren hacer acá un tratamiento de esas piedras, para luego poder exportarlas por Bahía y su puerto.

--¿Algo que ver con Lucas, el hijo de Vicente Di Martino? Te pregunto porque tiempo atrás, junto a un amigo de su papá que comercializa minerales, encontró a 30 kilómetros de Rincón de los Sauces, Neuquén, una piedra preciosa que no había sido identificada en ningún lugar del mundo: la geoda con cristales de cuarzo rosa, de millones de años.

--No sé, sólo puedo decirte que se trata de gente joven. Pero tengo algo más que te puede interesar.

--Avanti entonces.

--A tal punto creció el parque industrial que hoy ya se está analizando en la Muni, y seguramente será tarea para la próxima administración comunal, levantar otro parque industrial en Bahía.

--¿En serio?

--Sí, hay más de 100 empresas funcionando allí y no existen demasiados terrenos disponibles. Además, con los proyectos que llegarán a Bahía, dicen que hay que ir pensando en otro parque industrial.

--¿Allí mismo?

--Puede ser complementario o puede tener otras características, pero es una certeza que la ciudad debe ir contemplando esa posibilidad.

--Bueno, ¿cambiamos de tema?

--Dale, tengo un par vinculados a la seguridad.

--Contame.

--El otro día en La Nueva vi que se llevan colocadas 650 cámaras de seguridad en Bahía y ya fueron tirados 310 kilómetros de fibra óptica.

--Tremenda cifra.

--Pero se complica la instalación de las que faltan.

--Dijeron que serán más de mil.

--Exacto, pero viene atrasada la cosa por las trabas que tiene la importación de insumos, por ejemplo cables, que son tipo preensamblados.

--¿Y qué pasa con la central de monitoreo de Saavedra y O’Higgins?

--Según me comentaron, aún no pudo ser inaugurada porque EDES está terminando una obra de electricidad en la zona. Sí te puedo asegurar, por lo que pude averiguar, que con las nuevas cámaras la diferencia será abismal. Va a ser el día y la noche en materia de control.

--¿Si el viernes llega Pato Bullrich capaz se da una vuelta?

--Veo que estás muy bien informado.

--Un poroto al lado tuyo.

--Es muy probable.

--Pero me hablaste de otra novedad en materia de seguridad.

--Tenés razón. Esta semana vendrá Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia.

--¿Qué viene a hacer?

--Entre otras cosas, vendrá a anunciar que Bahía será la tercera ciudad de la provincia donde los sistemas de comunicaciones de la Policía serán encriptados. Vos, como buen periodista, sabés que cualquier persona con un handy puede escuchar qué es lo que hace la policía.

--Sí, pero seguí.

--Bahía será la tercera ciudad, después de La Plata y Mar del Plata. Además de la encriptación de las comunicaciones policiales, Berni anunciará también la geolocalización de los equipos de comunicaciones, donde estará cada efectivo y cada móvil.

--Ok, ya era hora. A propósito, te planteo esto porque alguna relación tiene.

--¿A ver? Decime.

--No sé si viste que en las redes sociales circula data sobre dónde se harán los controles de alcoholemia.

--Muchos pagarían por esa info, José Luis, pero desgraciadamente lo que circula por whatsapp no es cierto, salvo lo que informan los grupos donde los usuarios van alertando sobre la presencia de los móviles, pero no es cierto que haya un diagrama de los operativos con varios días de antelación.

--A propósito, ¿cómo anduvieron los locales gastronómicos el Día el Amigo?

--Por lo que sé muy bien, como todos los años. Mucha gente sale a comer afuera ese día y el viernes también hubo mucha actividad.

--Decime una cosa, Juan, el otro día pasé caminando por avenida Cabrera y vi que una de las calles del predio donde los mormones levantan su gigantesco complejo fue pavimentada con hormigón. ¿Por qué semejante obra si esa calle no conduce a nada?

--Como parte de la plusvalía de la obra, la Comuna le impuso a los mormones, realizar esas cuadras de pavimento, y tenés razón, ese bulevar hoy no conduce a ningún lado, apenas a un puñado de quintas.

--Estamos hablando de la continuación de Pilmaiquén...

--Claro, se llama Vera y si te fijás cruza el arroyo y llega incluso hasta la ruta 33, por lo que te diría que su apertura en ese sector de la ciudad es algo relevante, vinculando dos sectores de enorme crecimiento y futuro.

--Tenés razón, fíjate que aguas arriba del Napostá, en Paso Vanoli, un sencillo vado con pavimento hoy es una arteria muy usada para cruzar el arroyo.

--Seguro, me dicen que hay algunas restricciones por la ordenanza del Valle del Napostá (que prevé una avenida zigzagueante y un parque público paralelos al arroyo, desde Palihue hasta Circunvalación Norte), pero en realidad esa norma establece que los cruces sean, precisamente, Acuña (Paso Vanoli) y Vera, así que en lo personal no veo impedimento para que se avance en esa dirección.

--A propósito, vi que está quedando muy bien la pavimentación de Necochea.

--Sí, en unos 20 días finaliza, es una obra que vincula varios barrios y con un costo de 300 y pico millones de pesos, desde el predio del Club Argentino hasta la Juan Pablo II.

--Impecable ¿Algún tema comercial?

--Sí. Aunque no sos ni serás muy afecto a los arreglos hogareños, me dijeron que inaugura en Bahía, más precisamente en San Martín 82, una ferretería muy especial.

--Ni idea.

--Se trata de una franquicia de H30 Ferretería Express, firma nacional que incluso tiene una sucursal en Punta Alta.

--Bueno, pero tirá algún dato más.

--El dueño en Bahía es Ezequiel Blanco y se trata de un comercio autoservicio, donde podes recorrer y elegir. ¿Conforme?

--Conforme.

--Ok, y el otro dato que tenía es que días atrás, en un conocido local gastronómico de calle Lavalle, hubo un cocktail de agasajo a clientes de esa taberna y de la sucursal local de una heladería artesanal nacida hace un montón de años en El Bolsón.

--Bueno, veo que otra vez viniste misterioso...

--Para nada, se probaron diferentes pintxos, langostinos a la parrilla, merluza negra, ostras, asado al asador, cockteleria con helados, chocolate caliente y chocolates artesanales y participó el grupo Vocal Shows.

--Seguro disfrutaste de esas exquisiteces.

--Error, lamentablemente no, pero por suerte pude ver el espectáculo de Fuerza Bruta, en el Dow Center.

--¿Y?

--Muy bueno, algo distinto para la ciudad y la región. Eel lugar es ideal para este tipo de shows, con facilidades para estacionar, amplio, moderno, seguro. Acordate que vendrán muchos más espectáculos de gran nivel al Dow.

--Che, ya llevamos un buen rato charlando y no me comentaste nada del "Partido de las glorias", el viernes en el Casanova.

--Lamentablemente no pude ir, pero para los amantes del básquet local, sobre todo si peinan canas, fue realmente una noche muy emotiva, un viaje sin escalas a mediados de la década del '80, una de las épocas doradas de ese deporte.

--Encima con la presencia de Willie Scott y Fefo Ruiz.

--Claro, pero además de esos dos genios, participaron muchísimos jugadores más de aquella etapa inolvidable, donde además del partido hubo un reconocimiento a varios protagonistas de esos años. Y te digo algo más, también hubo muchos reencuentros en las tribunas, hinchas que volvieron a verse después de muchos años, incluso muchos después la siguieron en algunos locales gastronómicos del centro.

--¿Hablaste con el Gallego?

--No, pero vi el gran laburo periodístico que se mandó estos días en La Nueva. Allí está todo.

--¿NInguna perlita?

--Si, ayer al mediodía casi todos los participantes, unos 70, compartieron un flor de asado y miles de anécdotas, en el quincho de la empresa "orgullosamente bahiense", en calle Don Bosco,

--Bueno, ¿algo del tema político? Sé que estás un poco cansado o desencantado, pero aunque sea una apostilla. Hace rato venís escondiendo mucho, Juan.

--Obviamente, el escenario político se empieza a picar.

--Era previsible. Estamos a tres semanas de las Paso.

--Mirá, lo más llamativo de la semana pasó en el radicalismo, el partido que gobernó la ciudad durante 20 de los 40 años de la recuperada democracia.

--¿Qué pasó?

--Un sector, el denominado grupo Hospital, sacó un duro comunicado, como reacción después que bajaran la lista de Elisa Quartucci. Y allí instan a no votar candidatos a intendente el 13 de agosto.

--¿En serio? Me imagino que hubo reacciones.

--Por supuesto. El presidente de la UCR local, el concejal Pablo Daguerre, salió a aclarar que respalda las candidaturas de Patricia Bullrich y Nidia Moirano y otro concejal boina blanca, Antonio Mollo, manifestó que él no firmó ningún comunicado ni lo consultaron para que su nombre figurara en el inédito manifiesto. Como se ve, una enorme grieta en el centenario partido.

--Bueno, cerremos. Se vienen días agitados, me parece.

--No tengas dudas, pero muchos de los que hoy están como locos, preocupados y ocupados por el futuro de la ciudad, la provincia y el país, en el verano estarán tirados en alguna playa, con algún puestito asegurado por cuatro años, y probablemente todo siga igual, así que no te hagas demasiado problema.

--Tenés razón, y andá a prender el fuego que se hace tarde.

--Buena idea. Chau, José Luis, nos vemos en una semana.

--Dale, hasta el próximo domingo.